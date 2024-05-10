Mert Demir'in Ateşe Düştüm Şarkısına Yorumuyla Ateşe Düştüğünü Yedi Cihana Duyuran Yılmaz Morgül'den Sürpriz

Yılmaz Morgül katıldığı bir televizyon programında Mert Demir'in 'Ateşe Düştüm' şarkısını seslendirmiş, ardından şarkının yeni versiyonu almış başını gitmişti. Sosyal medya kullanıcılarının sayısız kez dinlediği o yorumu Morgül stüdyo kaydıyla taçlandırdı...