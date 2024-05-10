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Mert Demir'in Ateşe Düştüm Şarkısına Yorumuyla Ateşe Düştüğünü Yedi Cihana Duyuran Yılmaz Morgül'den Sürpriz

Mert Demir'in Ateşe Düştüm Şarkısına Yorumuyla Ateşe Düştüğünü Yedi Cihana Duyuran Yılmaz Morgül'den Sürpriz

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Onedio Üyesi
10.05.2024 - 17:30

Yılmaz Morgül katıldığı bir televizyon programında Mert Demir'in 'Ateşe Düştüm' şarkısını seslendirmiş, ardından şarkının yeni versiyonu almış başını gitmişti. Sosyal medya kullanıcılarının sayısız kez dinlediği o yorumu Morgül stüdyo kaydıyla taçlandırdı...

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Yılların en önemli televizyon kişiliklerinden biri olan ve katıldığı her programda gerek sözleri gerekse sesiyle adından bahsettiren Yılmaz Morgül geçtiğimiz ay katıldığı bir programla gündeme damgasını vurmuştu.

Yılların en önemli televizyon kişiliklerinden biri olan ve katıldığı her programda gerek sözleri gerekse sesiyle adından bahsettiren Yılmaz Morgül geçtiğimiz ay katıldığı bir programla gündeme damgasını vurmuştu.

Sosyal medya paylaşımlarıyla adından ayrı bahsettiren Morgül, bir televizyon programında seslendirdiği şarkılarla olay olmuştu. Aynı zamanda Mert Demir'in popüler şarkısı Ateşe Düştüm'ü kendine has bir yorumla söyleyen isim resmen hafızalara kazınmıştı.

Sosyal medya paylaşımlarıyla adından ayrı bahsettiren Morgül, bir televizyon programında seslendirdiği şarkılarla olay olmuştu. Aynı zamanda Mert Demir'in popüler şarkısı Ateşe Düştüm'ü kendine has bir yorumla söyleyen isim resmen hafızalara kazınmıştı.
onedio.com

Bilmeyenlere, şarkının orjinalini unutturacak o video👇

Şarkının sosyal medyada viral olması, üstüne de birçok ünlünün sosyal medya hesabında bu şarkıyla video paylaşması Morgül'ü parçayı stüdyoda kaydetmeye itti!

Şarkının sosyal medyada viral olması, üstüne de birçok ünlünün sosyal medya hesabında bu şarkıyla video paylaşması Morgül'ü parçayı stüdyoda kaydetmeye itti!

"BİR YILMAZ MORGÜL YORUMU” ATEŞE DÜŞTÜM” notuyla paylaşılan şarkıdan bir kesit Sizlerle 👇

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