Komedyen Hasan Can Kaya'nın Programda Survivor Sema Aydemir'i Görüntülü Arayarak Yaptığı Şaka Güldürdü!
Komedyen Hasan Can Kaya'nın Programda Survivor Sema Aydemir'i Görüntülü Arayarak Yaptığı Şaka Güldürdü!
Günümüzde büyük bir kitle tarafından takip edilen ve programları yüksek izlenmeler alan komedyen Hasan Can Kaya'nın programdaki Survivor göndermesi güldürdü!
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Konuşanlar programıyla üne kavuşmuş komedyen Hasan Can Kaya, yayınlanan son bölümle izleyiciyi yine kahkahaya boğmayı başardı!
Her hafta Exxen platformunda yayınlanan programın kesitleri sık sık sosyal medyada gündem olurken her bölüm ayrı konuşuluyor bildiğiniz gibi. Bu sefer Survivor programındaki yarışmacılardan birine göndermede bulunan Kaya yine herkesi güldürdü...
Programın yeni bölümünde seyircilerden birini Survivor programının yarışmacılarından biri olan Sema Aydemir'e benzeten Hasan Can Kaya dayanamayıp izleyiciye takılarak 'Survivor Sema Aydemir bakın isterseniz aynısı değil mi?' dedi.
"Sema estetik oldu bir tık değişti, sen şu an orijinal Sema'ya, Sema'dan daha çok benziyorsun" ifadelerini kullanan komedyen bunun üzerine program sırasında Sema Aydemir'i görüntülü aradı!
Aydemir'e "Senin aynın var burda" diyerek izleyiciyi gösteren, "Survivor'a senin yerine o katılsaydı daha başarılı olurdu. En azından kimseyi dövmezdi. Arkadaşlar Sema'ya bir alkış bebeğim öpüyorum, sonra sen üstünü giyinince konuşuruz." diyerek esprili bir şekilde telefonu kapatan isim izleyicileri kahkahaya boğdu.
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