Hailey ve Justin Bieber'ın Bebek Haberi Üzerine Selena Gomez ve Yaşanmayacak İhtimallerine Gelen Tepkiler

Günümüzün en gözde çiftlerinden biri olan Hailey ve Justin ikilisi evliliklerinin 5. yılında müjdeli haberi verdi ve bebek beklediklerini açıkladı! Sosyal medyada kısa süre içinde yankı uyandıran bu haberi duymayan görmeyen kalmadı. Hayranlar önce Bieber çifti için sevinse de Gomez'e üzülmeden edemedi...