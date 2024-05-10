Hailey ve Justin Bieber'ın Bebek Haberi Üzerine Selena Gomez ve Yaşanmayacak İhtimallerine Gelen Tepkiler
Hailey ve Justin Bieber'ın Bebek Haberi Üzerine Selena Gomez ve Yaşanmayacak İhtimallerine Gelen Tepkiler
Günümüzün en gözde çiftlerinden biri olan Hailey ve Justin ikilisi evliliklerinin 5. yılında müjdeli haberi verdi ve bebek beklediklerini açıkladı! Sosyal medyada kısa süre içinde yankı uyandıran bu haberi duymayan görmeyen kalmadı. Hayranlar önce Bieber çifti için sevinse de Gomez'e üzülmeden edemedi...
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Günümüzün en ünlü çiftlerinden bir olan Justin ve Hailey Bieber çiftini hepimiz büyük bir hayranlıkla takip ediyoruz. Sektörlerinin en bilinen isimlerinden olan çift magazin manşetlerinin ana başlıklarından biri olmayı sık sık başarıyor. 5 yıl önce yaptıkları evlilikle herkesi şaşırtan ikiliden yine şaşırtan bir hamle geldi!
Justin ve Hailey Bieber ikilisi geçtiğimiz gün, beklenen 'o' haberi sosyal medya hesaplarından duyurdu. Yaptıkları romantik fotoğraf çekimiyle Hailey Bieber'ın hamile olduğunu açıklayan çift kimilerini şaşırtırken kimilerinin iddialarını haklı çıkarttı.
Müjdeli haber sosyal medya gündeminde dakikalar içerisinde büyüdü ve kısa sürede dünyanın her kısmına yayıldı! Çoğu hayran sevilen çiftin mutluluğunu paylaşarak tebrik mesajları gönderdi...
Justin Bieber'ın viral olan ağlayan karelerinin nedeni de ortaya çıkmışken, kullanıcıların aklına bir anda Bieber'ın eski sevgilisi Selena Gomez düştü!
Gelin bir anda akıllara düşen Selena Gomez ve yaşanamayacak ihtimallere gelen yorumlara birlikte bakalım 👇
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"anlık Selena Gomez"
"haileyin hamile olduğunu öğrendiğinden beri evde selena gomez"
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"düşünsene favının çocuğu oluyor ama konuşulan tek şey selena gomez kudurmakta haklısınız gibi"
"selena gomez anlıq"
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