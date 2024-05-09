Estetikle Kafayı Bozan Kim Kardashian'ın Belsiz Görünümü Sonrası Elleri Hakkındaki İddia Yok Artık Dedirtti!
Estetikle Kafayı Bozan Kim Kardashian'ın Belsiz Görünümü Sonrası Elleri Hakkındaki İddia Yok Artık Dedirtti!
Kadınların güzellik algılarıyla resmen oyuncakmış gibi oynaya, o estetik senin bu dolgu benim her gün farklı işlem yaptıran Kardashian ailesi yine bir estetik işlemi iddiası ile gündemde! Detaylar için 👇
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Kardashian-Jenner kadınları bildiğimiz gibi abartılı estetikleri ve dolgun vücut hatlarıyla ünlenmiş ve dünyada resmen belirgin hatları moda haline getirmiş isimler.
Şimdilerde 'sadeliğe' yöneldiklerini söyleyen ünlü internet isimleri son dönemlerde verdikleri kilolarla gündem olmaya başladı.
Kum saati vücut tipiyle ünlenmiş hatta bununla adını duyurmayı başarmış Kim Kardashian'ın fiziği magazin manşetlerine sayısız kez konu oldu bildiğiniz gibi...
Estetik müdahaleleri sadece yüzünde değil vücudunda da oldukça fazla kullanan milyarder internet fenomeni, dolgun hatlı kadınlara adeta umut ışığı olmuş ve incecik görünümlerdense farklı bir estetik algı oluşturmuştu.
Ta ki bir anda verdiği kilolara kadar...Bu haftanın başında gerçekleştirilen Met Gala etkinliğine katılan ve her sene olduğu gibi adından kıyafetiyle ve vücut hatlarıyla bahsettiren Kim Kardashian'ın belinin inceliği yine dillere düşmüştü.
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Kimileri belini korse ile incelttiğini düşünürken kimileri ise kaburga kemiklerini geçirdiği estetik operasyonla aldırttığını ve o şekilde bu görüntüye ulaştığını söylemişti!
Fakat çoğumuz bu estetik işlemlerine artık şaşırmıyor! Asıl duyanları şok eden olay ise Kim Kardashian'ın ellerinden estetik operasyon geçirmiş olabileceği iddiaları oldu.
Dana Omari-Harrell isimli plastik cerrahi üzerine içerik üreten bir Instagram hesabı Kardashian'ın ellerinin önceki ve sonraki hallerini paylaştı! İşte ünlü ismin ellerinin önceki hali👇
Özellikle Met Gala kırmızı halısında ellerini sürekli ön planda tutan Kim Kardashian'ın 'el dolgusu' işlemi geçirdiğini söyleyen Instagram hesabının bu iddiası herkesi şaşırttı. Bu görüntü ise estetik operasyon geçirdiği iddialarının öne çıkmasına neden oldu 👇
Sizce Kardashianlar bu işlemi yaptıracak kadar gözlerini karartmış ve görüntülerine kafayı takmış olabilir mi? Yorumlarda buluşalım 👇
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