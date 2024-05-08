Met Gala'daki Heybetiyle İlgi Odağı Olan Cardi B Kendisini Taklit Eden Görünmezkaza'yı Görmezden Gelemedi!

Met Gala'daki kırmızı halı görünümüyle içimizi karartan, siyahlara bürünen Cardi B, şüphesiz gecenin en ilgi çeken isimlerinden biriydi. Simsiyah kabarık elbisesi, kafasındaki koca tül ve yeşil takılarıyla kötü karaktere benzetilen ünlü rapçi kısa sürede dillere düşmüştü... Görünmezkaza isimli Instagram hesabı Cardi B'nin gala kombinini ve kırmızı halı girişini taklit etti! Cardi B ise bu paylaşımı görmezden gelemedi...😂