Met Gala'daki Heybetiyle İlgi Odağı Olan Cardi B Kendisini Taklit Eden Görünmezkaza'yı Görmezden Gelemedi!
Met Gala'daki Heybetiyle İlgi Odağı Olan Cardi B Kendisini Taklit Eden Görünmezkaza'yı Görmezden Gelemedi!
Met Gala'daki kırmızı halı görünümüyle içimizi karartan, siyahlara bürünen Cardi B, şüphesiz gecenin en ilgi çeken isimlerinden biriydi. Simsiyah kabarık elbisesi, kafasındaki koca tül ve yeşil takılarıyla kötü karaktere benzetilen ünlü rapçi kısa sürede dillere düşmüştü... Görünmezkaza isimli Instagram hesabı Cardi B'nin gala kombinini ve kırmızı halı girişini taklit etti! Cardi B ise bu paylaşımı görmezden gelemedi...😂
İçeriğin Devamı Aşağıda
Yılın en çok beklenen ve moda dünyasının en büyük etkinliklerinden biri olan Met Gala geçtiğimiz gün New York'ta gerçekleşti. Birbirinden ünlü isimlerin akın ettiği kırmızı halı etkinliği günlerce konuşulacak malzemeyi hem moda severlere hem de evimizde pijamalarımızla izleyen bizlere sağladı.
Galaya katıldığı her sene kombinleriyle hem büyük bir beklenti yaratan hem de geceye damgasını vuran isimlerden biri olan ünlü rapçi Cardi B tabii ki adından o gece de bahsettirmeye doyamadı!
İnanılmaz derecede kabarık bir elbise tercih eden, siyahlara bürünen ve üzerine saçındaki koca aksesuarlarla görünümünü tamamlayan Cardi B, Met Gala'nın bu seneki konsepti 'Uyuyan Güzeller: Modanın Yeniden Doğuşu'nu pek takmayıp farkını ortaya koymuştu.
Kırmızı halı girişiyle ayrı olay olan ünlü rapçinin etrafındaki görevlilerin dört dönmesi ise ayrı ilgi çekmişti! Oldukça kabarık tüllerden oluşan elbisesini düzeltmek için canla başla çalışan görevlilere kimileri üzülmüştü...
Bu da yetmezmiş gibi etekleriyle iki adımlık yeri sekiz kişinin yardımıyla yürüyen Cardi B gecenin odak noktası olmayı kısa sürede başarmıştı 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Dillere düşen dünyaca ünlü rapçi, Türk video içeriği üreticisi @gorunmezkaza'nın da yeni video malzemesi oldu! Görünmezkaza isimli sosyal medya hesabında komik videolar paylaşan Mutlu Karaduman köy şartlarında Cardi B'yi böyle taklit etti👇
Ve bilin bakalım ne oldu? Bayraklar asılacaksa işte o zaman bu zaman! Cardi B Görünmezkaza isimli Instagram hesabının sahibi Murat Mutlu Karaduman'ın videosunu hikayesine ekledi!
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın