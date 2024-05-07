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Met Gala'nın Uçuş Uçuş Temasını Kavrayamayıp Absürt Tasarımlarla Boy Gösteren Tuhaf Ünlüler

Met Gala'nın Uçuş Uçuş Temasını Kavrayamayıp Absürt Tasarımlarla Boy Gösteren Tuhaf Ünlüler

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Onedio Üyesi
07.05.2024 - 13:41

Moda dünyasının en önemli etkinliklerinden biri olan Met Gala'nın bu seneki konsepti 'Uyuyan Güzeller: Modanın Yeniden Doğuşu'ydu. Çoğu ünlü ismin galadaki tercihi, çiçek desenlerinden yana olsa da kimileri siyahlara büründüğü kombinleriyle kötü karakterleri çağrıştırdı, gelin temaya uygun giyineyim derken sınıfta kalan ünlü isimlere birlikte bakalım👇

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1. Kendall Jenner

1. Kendall Jenner

2. Lizzo

2. Lizzo

3. Sebastian Stan

3. Sebastian Stan

4. Cardi B

4. Cardi B

5. Nicole Kidman

5. Nicole Kidman
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6. Barry Keoghan ve Sabrina Carpenter

6. Barry Keoghan ve Sabrina Carpenter

7. Taika Waitit ve Rita Ora

7. Taika Waitit ve Rita Ora

8. Jennie

8. Jennie

9. Sydney Sweeney

9. Sydney Sweeney

10. Ashley Graham

10. Ashley Graham
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11. Usher

11. Usher

12. Doja Cat

12. Doja Cat

13. Bad Bunny

13. Bad Bunny

14. Emma Chamberlain

14. Emma Chamberlain

15. Gwendoline Christie

15. Gwendoline Christie
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16. Dua Lipa

16. Dua Lipa

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