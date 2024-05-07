Met Gala'nın Uçuş Uçuş Temasını Kavrayamayıp Absürt Tasarımlarla Boy Gösteren Tuhaf Ünlüler

Moda dünyasının en önemli etkinliklerinden biri olan Met Gala'nın bu seneki konsepti 'Uyuyan Güzeller: Modanın Yeniden Doğuşu'ydu. Çoğu ünlü ismin galadaki tercihi, çiçek desenlerinden yana olsa da kimileri siyahlara büründüğü kombinleriyle kötü karakterleri çağrıştırdı, gelin temaya uygun giyineyim derken sınıfta kalan ünlü isimlere birlikte bakalım👇