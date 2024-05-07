Met Gala'nın Uçuş Uçuş Temasını Kavrayamayıp Absürt Tasarımlarla Boy Gösteren Tuhaf Ünlüler
Met Gala'nın Uçuş Uçuş Temasını Kavrayamayıp Absürt Tasarımlarla Boy Gösteren Tuhaf Ünlüler
Moda dünyasının en önemli etkinliklerinden biri olan Met Gala'nın bu seneki konsepti 'Uyuyan Güzeller: Modanın Yeniden Doğuşu'ydu. Çoğu ünlü ismin galadaki tercihi, çiçek desenlerinden yana olsa da kimileri siyahlara büründüğü kombinleriyle kötü karakterleri çağrıştırdı, gelin temaya uygun giyineyim derken sınıfta kalan ünlü isimlere birlikte bakalım👇
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1. Kendall Jenner
2. Lizzo
3. Sebastian Stan
4. Cardi B
5. Nicole Kidman
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6. Barry Keoghan ve Sabrina Carpenter
7. Taika Waitit ve Rita Ora
8. Jennie
9. Sydney Sweeney
10. Ashley Graham
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11. Usher
12. Doja Cat
13. Bad Bunny
14. Emma Chamberlain
15. Gwendoline Christie
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16. Dua Lipa
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