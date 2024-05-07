Met Gala'nın Hakkını Verdi! Üzerinde Hareket Eden Kelebeklerle Boy Gösteren Mona Patel Gecenin Favorisi Oldu

Yılın en beklenen etkinliklerinen biri olan Met Gala geçtiğimiz gün gerçekleşti! Birbirinden ünlü isimlerin katıldığı geceye ünlü modeller de akın etti. Gecenin favori isimlerinden birisi de iş danışmanı ve yatırımcı Mona Patel oldu. Detaylar👇