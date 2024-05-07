Met Gala'nın Hakkını Verdi! Üzerinde Hareket Eden Kelebeklerle Boy Gösteren Mona Patel Gecenin Favorisi Oldu
Met Gala'nın Hakkını Verdi! Üzerinde Hareket Eden Kelebeklerle Boy Gösteren Mona Patel Gecenin Favorisi Oldu
Yılın en beklenen etkinliklerinen biri olan Met Gala geçtiğimiz gün gerçekleşti! Birbirinden ünlü isimlerin katıldığı geceye ünlü modeller de akın etti. Gecenin favori isimlerinden birisi de iş danışmanı ve yatırımcı Mona Patel oldu. Detaylar👇
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Moda dünyasının en prestijli etkinliği olarak kabul edilen Met Gala, dün akşam New York'ta gerçekleştirildi. Bu yıl Uyuyan Güzeller: Modanın Yeniden Doğuşu temasının uygulandığı galada ünlü isimler yine çok konuşuldu!
Her sene daha da sıra dışı seçimler yapan yıldızlar bu sene adeta peri masalından fırlamış gibiydi! Fakat her zamanki gibi kimileri hayranlık uyandırırken kimileri ise temaya uygunsuz bulundu.
Her sektörden ismin katıldığı Met Gala kombinleri yine geceye damgasını vurdu! Fakat içlerinden biri vardı ki herkesin favorisi oldu...
Mona Patel isimli iş mentörü ve yatırımcı üzerinden kelebekler bulunan elbisesiyle tüm dikkatleri üzerine çekti.
Çoğu kişi tarafından tanınmamasına rağmen herkesin dönüp bir kere daha baktığı isim asaletiyle dünyaca ünlü Hollywood yıldızlarından daha çok beğenildi.
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Kollarında hareket eden kelebekler bulunan elbise ve Mona Patel'in asaleti kısa sürede sosyal medyada gündem oldu!
İşte olay olan o elbisenin detayları 👇
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