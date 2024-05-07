Bilet Fiyatı 75 Bin Dolar Olan Met Gala'nın Hiç Bilmediğiniz Katı Kuralları

Gala'ya davet edilmiş olabilirsiniz ancak bilet almadığınız takdirde içeri giremiyorsunuz. Etkinliğe katılmak için 75 bin dolarlık bileti satın almanız ya da bileti olan birinin konuğu olmanız gerekiyor. Bunun sebebi de Met Gala'nın aslında Metropolitan Sanat Müzesi için bir bağış etkinliği olması. Gelir ise son yedi yüzyıla ait giysi ve aksesuarlardan oluşan geniş moda koleksiyonu için kullanılıyor.