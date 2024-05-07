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Bilet Fiyatı 75 Bin Dolar Olan Met Gala'nın Hiç Bilmediğiniz Katı Kuralları

Bilet Fiyatı 75 Bin Dolar Olan Met Gala'nın Hiç Bilmediğiniz Katı Kuralları

GNS
GNS - Onedio Editörü
07.05.2024 - 11:42

Moda dünyası için büyük önem teşkil eden, hatta en önemli diyebileceğimiz o gece bu yıl da gelip çattı. 6 Mayıs Pazartesi günü gerçekleşen Met Gala, her ne kadar tüm dünyanın konuştuğu bir etkinlik olsa da arka planda yaşananlar elbette bilinmiyor. Yasaklar, kurallar, gizemler... Dilimizde konuşmaktan tüy biten Met Gala'nın yıllardır süren kurallarına gelin birlikte bakalım!

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1. Bir kere galaya katılabilmek için davet edilmek şart.

1. Bir kere galaya katılabilmek için davet edilmek şart.

Met Gala'ya katılmak isteyen bir ünlünün ilk ve en önemli şartı davet edilmek. Tabii bir kez davet edilince sonraki seneleri de garantilemiş olmuyorsunuz. Konuk listesi Met Gala'dan önceki geceye kadar gizli tutuluyor. Töreni büyük bir merakla takip edenler önceki yıllara göre tahmin yürütüyor. Gala'da her yıl görmeye alışkın olduğumuz isimler Beyonce, Kim Kardashian, Blake Lively, Gigi Hadid ve Rihanna oluyor.

2. Davet edilseniz de bilet almak zorundasınız! Bilet 75 bin, masa fiyatı ise 350 bin dolar...

2. Davet edilseniz de bilet almak zorundasınız! Bilet 75 bin, masa fiyatı ise 350 bin dolar...

Gala'ya davet edilmiş olabilirsiniz ancak bilet almadığınız takdirde içeri giremiyorsunuz. Etkinliğe katılmak için 75 bin dolarlık bileti satın almanız ya da bileti olan birinin konuğu olmanız gerekiyor. Bunun sebebi de Met Gala'nın aslında Metropolitan Sanat Müzesi için bir bağış etkinliği olması. Gelir ise son yedi yüzyıla ait giysi ve aksesuarlardan oluşan geniş moda koleksiyonu için kullanılıyor.

3. Temaya uygun giyinmek zorundasınız!

3. Temaya uygun giyinmek zorundasınız!

Köstüm Enstitüsü her yıl Met Gala için katılımcıları bilgilendirmek ve yönlendirmek için uygulanacak temayı açıklıyor. Örneğin 2024 Met Gala konsepti 'Zamanın Bahçesi' oldu. Tema için J.G. Ballard'ın 1962 tarihli kısa öyküsünden esinlenildi. Yılın konsepti için seçilen kıyafetler elbette gecenin en çok konuşulan konularından oluyor. Ünlü isimlerin taşıdıkları kıyafetler ve kıyafetlerin tasarımcıları geceye damgasını vuruyor.

4. Kıyafetleri onaylanmak zorunda!

4. Kıyafetleri onaylanmak zorunda!

Bu konu tasarımcıları yoruyor diyebiliriz. Kıyafetleri hazırlayıp ünlülerin üzerinde taşımasından önce gecenin planlayıcısı Anna Wintour'dan onay almaları gerekiyor. Aldıkları onayın ardından Met Gala kırmızı halıda giyilecek kıyafetler hazırlanmaya başlıyor.

5. Telefon ve sosyal medya kesinlikle yasak!

5. Telefon ve sosyal medya kesinlikle yasak!

Met Gala süresince katılımcıların hiçbiri telefon kullanamıyor. Vogue tarafından etkinlik süresince telefon yasağı politikası uygulanıyor. Haliyle hiçbir ünlü ya da etkinliğe katılan hiç kimse ne telefon ne de sosyal medya kullanamıyor. Tabii ünlü isimlerin bunun için çözümü tuvalet... Önceki yıllarda bir araya geldiklerinde tuvalet aynasından çektikleri fotoğraflarla gündeme gelmişlerdi.

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6. Sigara içmek yasak!

6. Sigara içmek yasak!

Metropolitan Sanat Müzesi'nin de tıpkı Met Gala gibi kuralları var. Konukların ve eserlerin güvenliğini sağlayabilmek adına bunları uygulamaya devam ediyorlar. Müzenin internet sitesinde de yazan kurallar arasında en başta sigara yasağı geliyor. Ziyaretçi kılavuzunda 'Müzede veya girişlerin yakınında elektronik sigara da dahil olmak üzere sigara içmek yasaktır' ifadeleriyle net bir şekilde bu yasak beyan ediliyor.

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