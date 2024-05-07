Bilet Fiyatı 75 Bin Dolar Olan Met Gala'nın Hiç Bilmediğiniz Katı Kuralları
Bilet Fiyatı 75 Bin Dolar Olan Met Gala'nın Hiç Bilmediğiniz Katı Kuralları
Moda dünyası için büyük önem teşkil eden, hatta en önemli diyebileceğimiz o gece bu yıl da gelip çattı. 6 Mayıs Pazartesi günü gerçekleşen Met Gala, her ne kadar tüm dünyanın konuştuğu bir etkinlik olsa da arka planda yaşananlar elbette bilinmiyor. Yasaklar, kurallar, gizemler... Dilimizde konuşmaktan tüy biten Met Gala'nın yıllardır süren kurallarına gelin birlikte bakalım!
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1. Bir kere galaya katılabilmek için davet edilmek şart.
2. Davet edilseniz de bilet almak zorundasınız! Bilet 75 bin, masa fiyatı ise 350 bin dolar...
3. Temaya uygun giyinmek zorundasınız!
4. Kıyafetleri onaylanmak zorunda!
5. Telefon ve sosyal medya kesinlikle yasak!
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6. Sigara içmek yasak!
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