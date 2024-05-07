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Met Gala Skandalı: İtalyan Model Kylie Jenner'ı Yakışıklılığıyla Gölgede Bıraktığı İçin Gala'dan Kovuldu!

Met Gala Skandalı: İtalyan Model Kylie Jenner'ı Yakışıklılığıyla Gölgede Bıraktığı İçin Gala'dan Kovuldu!

GNS
GNS - Onedio Editörü
07.05.2024 - 09:20

Moda dünyasının en önemli gecelerinden biri Met Gala yine ünlü isimlerin akınına uğradı. Metropolitan Sanat Müzesi'nde gerçekleşen etkinlik hakkında enteresan bir iddia ortaya çıktı! Geçtiğimiz yıl yakışıklılığıyla herkesin dikkatini çeken İtalyan bir model, Kylie Jenner'ı gölgede bıraktığı için bu sene düzenlenen törenden kovulduğunu iddia etti!

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Moda dünyasının en önemli ve prestijli gecelerinden biri Met Gala elbette.

Moda dünyasının en önemli ve prestijli gecelerinden biri Met Gala elbette.

6 Mayıs Pazartesi günü Metropolitan Sanat Müzesi'nde gerçekleşen törende yine birbirinden ünlü isimler konsepte uygun görünümleriyle şıklık yarışına katıldı. Kimileri çok şık bulunurken, kimileri rüküş bulundu.

Jennifer Lopez, Zendaya, Kim Kardashian, Kylie Jenner gibi birbirinden ünlü isimler yine geceye damgasını vurdu.

Jennifer Lopez, Zendaya, Kim Kardashian, Kylie Jenner gibi birbirinden ünlü isimler yine geceye damgasını vurdu.

Met Gala 2024 kırmızı halısının bu yılki teması 'Zamanın Bahçesi' oldu. Ünlü isimler kostümleriyle, elbiseleriyle, değiştirdikleri makyajlarıyla tüm dünya gündeminde yerlerini aldı.

Diğer bir yandan Met Gala'ya ilişkin ilginç bir iddia ortaya atıldı ve ağzımız açık kaldı. İddia İtalyan bir modelin yaşadıklarıyla başladı...

Diğer bir yandan Met Gala'ya ilişkin ilginç bir iddia ortaya atıldı ve ağzımız açık kaldı. İddia İtalyan bir modelin yaşadıklarıyla başladı...

Yakışıklılığıyla sosyal medyada büyük bir hayran kitlesine sahip olan İtalyan model Eugenio Casnighi, TikTok üzerinden yayınladığı video ile herkesi dumur etti.

Metropolitan Sanat Müzesi'nde düzenlenen Met Gala'da bu yıl karşılama görevlisi olarak çalışamayacağını açıklayan modelin sebebi ise, eğer iddialar doğruysa akıllara durgunluk verdi.

Metropolitan Sanat Müzesi'nde düzenlenen Met Gala'da bu yıl karşılama görevlisi olarak çalışamayacağını açıklayan modelin sebebi ise, eğer iddialar doğruysa akıllara durgunluk verdi.

Bilmeyenler için kendisi son iki yıldır Met Gala'da çalışıyor. 26 yaşındaki Casnighi, gizlilik sözleşmesi kapsamında etkinlikte gördüğü ilgiden hiçbir zaman bahsetmediğini ve bu durumu gizli tuttuğunu söylüyor.

Fakat bu yıl her şey adeta patlıyor desek yeridir. Bu yıl etkinlikte görev yapamamasının, daha doğrusu kovulmasının sebebi Kylie Jenner'mış!

Fakat bu yıl her şey adeta patlıyor desek yeridir. Bu yıl etkinlikte görev yapamamasının, daha doğrusu kovulmasının sebebi Kylie Jenner'mış!

Geçtiğimiz yıl Kylie Jenner ile ortak karelerde yer alan Casnighi, 'Geçen yıl bana bütün gece Jenner'la birlikte olacağımı söylediler ve ben de ona ihtiyacı olan her konuda yardım ettim.' diyor.

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Fotoğraflarda elbette kendisinin de gözüktüğünü fark ediyoruz. Ancak yakışıklı modelin ilgiyi üstüne toplaması Kylie Jenner'ı rahatsız etmiş!

Fotoğraflarda elbette kendisinin de gözüktüğünü fark ediyoruz. Ancak yakışıklı modelin ilgiyi üstüne toplaması Kylie Jenner'ı rahatsız etmiş!

'Bana beni seçtiklerini çünkü bu ünlüyle birlikte olmamı diğer insanlardan daha çok sevdiklerini söylediler ama insanlar Kylie Jenner'ın fotoğraflarını çektiğinde ben de oradaydım ve tabii ki ben de fotoğrafta yer aldım. Ancak sonrasında onu gölgede bıraktığımı iddia ederek beni suçladılar.'

Anlayacağınız Kylie Jenner, gölgede kaldığını düşünmüş... İtalyan modelimiz de işinden olmuş. Yakışıklı olsan bir dert, olmasan bir dert...

Anlayacağınız Kylie Jenner, gölgede kaldığını düşünmüş... İtalyan modelimiz de işinden olmuş. Yakışıklı olsan bir dert, olmasan bir dert...

Sosyal medyada paylaştığı videoların ardından destek mesajları yağmaya başladı ancak bunların birer iddia olduğunu da unutmamakta fayda var.

TikTok'ta seri halinde anlatıyor. Merak edenler için videoların ilkini şöyle bırakalım:

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