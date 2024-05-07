Met Gala Skandalı: İtalyan Model Kylie Jenner'ı Yakışıklılığıyla Gölgede Bıraktığı İçin Gala'dan Kovuldu!
Met Gala Skandalı: İtalyan Model Kylie Jenner'ı Yakışıklılığıyla Gölgede Bıraktığı İçin Gala'dan Kovuldu!
Moda dünyasının en önemli gecelerinden biri Met Gala yine ünlü isimlerin akınına uğradı. Metropolitan Sanat Müzesi'nde gerçekleşen etkinlik hakkında enteresan bir iddia ortaya çıktı! Geçtiğimiz yıl yakışıklılığıyla herkesin dikkatini çeken İtalyan bir model, Kylie Jenner'ı gölgede bıraktığı için bu sene düzenlenen törenden kovulduğunu iddia etti!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Moda dünyasının en önemli ve prestijli gecelerinden biri Met Gala elbette.
Jennifer Lopez, Zendaya, Kim Kardashian, Kylie Jenner gibi birbirinden ünlü isimler yine geceye damgasını vurdu.
Diğer bir yandan Met Gala'ya ilişkin ilginç bir iddia ortaya atıldı ve ağzımız açık kaldı. İddia İtalyan bir modelin yaşadıklarıyla başladı...
Metropolitan Sanat Müzesi'nde düzenlenen Met Gala'da bu yıl karşılama görevlisi olarak çalışamayacağını açıklayan modelin sebebi ise, eğer iddialar doğruysa akıllara durgunluk verdi.
Fakat bu yıl her şey adeta patlıyor desek yeridir. Bu yıl etkinlikte görev yapamamasının, daha doğrusu kovulmasının sebebi Kylie Jenner'mış!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Fotoğraflarda elbette kendisinin de gözüktüğünü fark ediyoruz. Ancak yakışıklı modelin ilgiyi üstüne toplaması Kylie Jenner'ı rahatsız etmiş!
Anlayacağınız Kylie Jenner, gölgede kaldığını düşünmüş... İtalyan modelimiz de işinden olmuş. Yakışıklı olsan bir dert, olmasan bir dert...
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın