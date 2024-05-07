Met Gala Skandalı: İtalyan Model Kylie Jenner'ı Yakışıklılığıyla Gölgede Bıraktığı İçin Gala'dan Kovuldu!

'Bana beni seçtiklerini çünkü bu ünlüyle birlikte olmamı diğer insanlardan daha çok sevdiklerini söylediler ama insanlar Kylie Jenner'ın fotoğraflarını çektiğinde ben de oradaydım ve tabii ki ben de fotoğrafta yer aldım. Ancak sonrasında onu gölgede bıraktığımı iddia ederek beni suçladılar.'