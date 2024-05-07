Sinem Kobal Setlere Dönmesini Kenan İmirzalıoğlu'nun Yasakladığı İddialarına Verdiği Cevapla Noktayı Koydu
Sinem Kobal Setlere Dönmesini Kenan İmirzalıoğlu'nun Yasakladığı İddialarına Verdiği Cevapla Noktayı Koydu
Kenan İmirzalıoğlu ile dünyaevine girmesinin ardından ekranlardan uzaklaşan ve vaktinin tamamını ailesine ayıran Sinem Kobal, bir dönem yeni projelerde yer alacağı iddialarıyla gündeme gelmişti. Ancak uzun süredir ortalarda olmaması 'Kenan İmirzalıoğlu izin vermiyor' iddialarını beraberinde getirdi. Ünlü oyuncu iddialara verdiği cevapla son noktayı koydu.
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Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu, 2016 yılında evlenmişti hatırlarsanız.
Ardından 2020 yılında ilk kızları Lalin'i, 2022 yılında ikinci kızları Leyla'yı kucaklarına almışlardı.
Nazardan korktuklarından olsa da gerek sık sık birlikte paylaşım yapmayan çiftin pozlarını görünce sosyal medya coşuyor elbette.
Her ne kadar bu çiftin aile hayatına hayran olsak da, kafamızı uzun süredir kurcalayan bir konu var: Sinem Kobal'ın oyunculuğu bırakmış olması...
Nazar değmesinden korktuğumuz çift hakkında her gün yeni bir iddia ortaya atılıyor tabii. Bu seferki de Kenan İmirzalıoğlu'nun, Sinem Kobal'a setleri yasaklamış olduğu.
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Sinem Kobal ise katıldığı bir davette konu hakkında gelen soruya cevap vererek iddialara son noktayı koydu.
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