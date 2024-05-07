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Sinem Kobal Setlere Dönmesini Kenan İmirzalıoğlu'nun Yasakladığı İddialarına Verdiği Cevapla Noktayı Koydu

Sinem Kobal Setlere Dönmesini Kenan İmirzalıoğlu'nun Yasakladığı İddialarına Verdiği Cevapla Noktayı Koydu

GNS
GNS - Onedio Editörü
07.05.2024 - 08:31

Kenan İmirzalıoğlu ile dünyaevine girmesinin ardından ekranlardan uzaklaşan ve vaktinin tamamını ailesine ayıran Sinem Kobal, bir dönem yeni projelerde yer alacağı iddialarıyla gündeme gelmişti. Ancak uzun süredir ortalarda olmaması 'Kenan İmirzalıoğlu izin vermiyor' iddialarını beraberinde getirdi. Ünlü oyuncu iddialara verdiği cevapla son noktayı koydu.

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Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu, 2016 yılında evlenmişti hatırlarsanız.

Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu, 2016 yılında evlenmişti hatırlarsanız.

Cunda Adası'nda oldukça küçük bir nikah töreni düzenlemelerinin ardından paylaşılan fotoğraflar bizi çok etkilemişti. 300 kişinin katıldığı bir törenle evlenen ikili, Türkiye'nin en beğenilen ve sevilen çiftlerinden biri oldu.

Ardından 2020 yılında ilk kızları Lalin'i, 2022 yılında ikinci kızları Leyla'yı kucaklarına almışlardı.

Ardından 2020 yılında ilk kızları Lalin'i, 2022 yılında ikinci kızları Leyla'yı kucaklarına almışlardı.

Sosyal medyada ve magazinde kızlarının yüzlerini göstermeyi tercih etmeyen ailelerden olduklarını da söyleyelim.

Nazardan korktuklarından olsa da gerek sık sık birlikte paylaşım yapmayan çiftin pozlarını görünce sosyal medya coşuyor elbette.

Nazardan korktuklarından olsa da gerek sık sık birlikte paylaşım yapmayan çiftin pozlarını görünce sosyal medya coşuyor elbette.

Son olarak topuklu ayakkabısına shop yaptığı iddia edilen bu beyazlar içerisindeki pozları paylaşmıştı ikili.

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Her ne kadar bu çiftin aile hayatına hayran olsak da, kafamızı uzun süredir kurcalayan bir konu var: Sinem Kobal'ın oyunculuğu bırakmış olması...

Her ne kadar bu çiftin aile hayatına hayran olsak da, kafamızı uzun süredir kurcalayan bir konu var: Sinem Kobal'ın oyunculuğu bırakmış olması...

Son olarak 2017 yılında Yüz Yüze isimli yapımda Seliha karakterini canlandıran Sinem Kobal'ı uzun süredir ne ekranlarda, ne sinemalarda görmüyoruz bildiğiniz gibi. Bu durum da kafamızı karıştırıyor.

Nazar değmesinden korktuğumuz çift hakkında her gün yeni bir iddia ortaya atılıyor tabii. Bu seferki de Kenan İmirzalıoğlu'nun, Sinem Kobal'a setleri yasaklamış olduğu.

Nazar değmesinden korktuğumuz çift hakkında her gün yeni bir iddia ortaya atılıyor tabii. Bu seferki de Kenan İmirzalıoğlu'nun, Sinem Kobal'a setleri yasaklamış olduğu.

Evlenmesi ve kızlarını kucağına alması ile ekranlardan uzak kalan Sinem Kobal'a, Kenan İmirzalıoğlu'ndan yasak geldiği iddia edilmişti. Söylentilere göre İmirzalıoğlu, eşinin çalışmasını istemiyordu.

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Sinem Kobal ise katıldığı bir davette konu hakkında gelen soruya cevap vererek iddialara son noktayı koydu.

Sinem Kobal ise katıldığı bir davette konu hakkında gelen soruya cevap vererek iddialara son noktayı koydu.

'Tabii ki öyle bir şey yok, tamamen kızlar yüzünden. Peş peşe geldikleri için ara açıldı. Dijitalde bir dizinin çekimleri tamamlandı. Ana akım için de okumalar devam ediyor.'

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