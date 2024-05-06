Görüş Bildir
Haberler
Magazin
İhanete Uğrayıp Mekan Basan Eski Survivor Aycan Yanaç Sevgilisiyle Yeniden mi Barıştı?

İhanete Uğrayıp Mekan Basan Eski Survivor Aycan Yanaç Sevgilisiyle Yeniden mi Barıştı?

GNS
GNS - Onedio Editörü
06.05.2024 - 15:56

Survivor yarışmasıyla akıllarımıza kazınan Aycan Yanaç, geçtiğimiz haftalarda özel hayatında yaşadığı krizle gündeme gelmişti. Sevgilisinin ihanetini öğrenince mekan basan Yanaç, sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla 'yeniden mi barıştılar?' diye düşündürttü. Mesajları görünce hemen açıklama yaptı.

İçeriğin Devamı Aşağıda

2020 yılında Survivor'a katılan futbolcu Aycan Yanaç, tavırlarıyla herkesin sempatisini kazanmıştı.

2020 yılında Survivor'a katılan futbolcu Aycan Yanaç, tavırlarıyla herkesin sempatisini kazanmıştı.

Tatlı tavırları ile izleyicinin desteklediği isimlerden biri olan Aycan, özellikle kavga ve kaos ortamlarından uzak durması ile herkesin gönlünü fethetmişti.

Tabii yarışmanın ardından büyük bir hayran kitlesi edinen Aycan'ın görünüşündeki değişiklik de sosyal medyada çok konuşulan başlıklardan biri olmuştu.

Tabii yarışmanın ardından büyük bir hayran kitlesi edinen Aycan'ın görünüşündeki değişiklik de sosyal medyada çok konuşulan başlıklardan biri olmuştu.

2022 sezonunda yeniden yarışmaya katılan Aycan Yanaç, korona olmasının ardından daha fazla dayanamadığını söylemiş ve yarışmadan ayrılmıştı.

Yarışma sürecinde ihanete uğradığı iddiaları da gündeme gelen ve döndükten sonra söylentileri yalanlayarak sevgilisiyle barışan Aycan'ın ilişkisi bir süredir mutlu gidiyordu.

Yarışma sürecinde ihanete uğradığı iddiaları da gündeme gelen ve döndükten sonra söylentileri yalanlayarak sevgilisiyle barışan Aycan'ın ilişkisi bir süredir mutlu gidiyordu.

İçine ihanet iddiaları karışan ilişkileri yıllardır devam eden Aycan Yanaç ve Zeyd'den geçtiğimiz haftalarda yine bomba bir iddia gelmişti.

Söylenenlere göre sevgilisi tarafından ihanete uğradığını öğrenen Aycan Yanaç, Ortaköy'de bir gece kulübünü basarak ortalığı birbirine kattı.

Söylenenlere göre sevgilisi tarafından ihanete uğradığını öğrenen Aycan Yanaç, Ortaköy'de bir gece kulübünü basarak ortalığı birbirine kattı.

İhaneti gözleriyle gören eski Survivor, sevgilisine tokat atarak bu ilişkiyi tamamen bitirdiğini söylemişti.

Aradan geçen zamanın ardından Aycan Yanaç'ın Instagram hesabında gül paylaşımları yapması dikkatimizi çekti!

Aradan geçen zamanın ardından Aycan Yanaç'ın Instagram hesabında gül paylaşımları yapması dikkatimizi çekti!
İçeriğin Devamı Aşağıda

Hatta öyle ki gül kutularına adı dahi yazıldı... Biz de eski sevgilisi Zeyd ile yeniden barışıp barışmadığını merak ettik haliyle.

Kendisi gelen mesajların ardından merakımızı giderdi ve böyle bir durum olmadığını söyledi.

Kendisi gelen mesajların ardından merakımızı giderdi ve böyle bir durum olmadığını söyledi.

Yeni bir aşkın sinyali diye yorumlayabiliriz sanırım bunu...

Bu İçerikler de İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın