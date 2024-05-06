İhanete Uğrayıp Mekan Basan Eski Survivor Aycan Yanaç Sevgilisiyle Yeniden mi Barıştı?
İhanete Uğrayıp Mekan Basan Eski Survivor Aycan Yanaç Sevgilisiyle Yeniden mi Barıştı?
Survivor yarışmasıyla akıllarımıza kazınan Aycan Yanaç, geçtiğimiz haftalarda özel hayatında yaşadığı krizle gündeme gelmişti. Sevgilisinin ihanetini öğrenince mekan basan Yanaç, sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla 'yeniden mi barıştılar?' diye düşündürttü. Mesajları görünce hemen açıklama yaptı.
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2020 yılında Survivor'a katılan futbolcu Aycan Yanaç, tavırlarıyla herkesin sempatisini kazanmıştı.
Tabii yarışmanın ardından büyük bir hayran kitlesi edinen Aycan'ın görünüşündeki değişiklik de sosyal medyada çok konuşulan başlıklardan biri olmuştu.
Yarışma sürecinde ihanete uğradığı iddiaları da gündeme gelen ve döndükten sonra söylentileri yalanlayarak sevgilisiyle barışan Aycan'ın ilişkisi bir süredir mutlu gidiyordu.
Söylenenlere göre sevgilisi tarafından ihanete uğradığını öğrenen Aycan Yanaç, Ortaköy'de bir gece kulübünü basarak ortalığı birbirine kattı.
Aradan geçen zamanın ardından Aycan Yanaç'ın Instagram hesabında gül paylaşımları yapması dikkatimizi çekti!
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Hatta öyle ki gül kutularına adı dahi yazıldı... Biz de eski sevgilisi Zeyd ile yeniden barışıp barışmadığını merak ettik haliyle.
Kendisi gelen mesajların ardından merakımızı giderdi ve böyle bir durum olmadığını söyledi.
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