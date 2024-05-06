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Yaptırdığı Estetikle Hepimizi Şoke Eden Mahmut Tuncer'den İlk Açıklama Geldi

Yaptırdığı Estetikle Hepimizi Şoke Eden Mahmut Tuncer'den İlk Açıklama Geldi

GNS
GNS - Onedio Editörü
06.05.2024 - 09:53

Ünlü türkücü Mahmut Tuncer, geçtiğimiz hafta yaptırdığı estetikle gündeme gelmişti. Sosyal medyanın diline düşen halay başkanı Tuncer, ilk kez konu hakkında açıklama yaptı! 'Ivana Sert geleceği görmüş...'

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Ünlü türkücü Mahmut Tuncer, yıllar boyunca ekranlara gelmiş ve türküleriyle herkesin dilinde gezmiş isimlerden biri.

Ünlü türkücü Mahmut Tuncer, yıllar boyunca ekranlara gelmiş ve türküleriyle herkesin dilinde gezmiş isimlerden biri.

Hem rol aldığı filmlerle, hem sunduğu ve katıldığı televizyon programlarıyla tüm ülke tarafından tanınan Tuncer, yıllardır sosyal medyada da mizaha alet edilen isimlerden biri.

63 yaşındaki türkücü geçtiğimiz hafta yaptırdığı yüz gençleştirme işlemiyle gündeme gelmiş ve magazine bir bomba misali düşmüştü.

63 yaşındaki türkücü geçtiğimiz hafta yaptırdığı yüz gençleştirme işlemiyle gündeme gelmiş ve magazine bir bomba misali düşmüştü.

Son dönemde ünlü erkeklerin estetik yaptırdığı görüntüleri çok konuşulurken, yüzündeki kırışıklıklardan rahatsız olan Mahmut Tuncer de estetik doktorunun kapısını çalarak 'gençleştim resmen, bu kadar mı fark eder!' dedirten işlemi uygulattı.

Tüm yüz gençleştirme işlemi ile 10 yaş gençleşen Tuncer, sosyal medyada herkesin diline düşen fotoğrafların ardından ilk kez açıklama yaptı.

Tüm yüz gençleştirme işlemi ile 10 yaş gençleşen Tuncer, sosyal medyada herkesin diline düşen fotoğrafların ardından ilk kez açıklama yaptı.

Magazin D haber müdürü Asiye Acar'la sohbet eden Mahmut Tuncer, bıçak atına yatmadığını ancak göz önünde olduğu için işlem uygulatmayı doğru bulduğunu anlattı.

Estetik doktoruna eşi için gittiklerini söyleyen Tuncer, "Beni tezgaha düşürdü" dedi.

Estetik doktoruna eşi için gittiklerini söyleyen Tuncer, "Beni tezgaha düşürdü" dedi.

'Türkiye’de genelde kadınlar estetik yaptırıyor. Erkekler yaptırınca tuhaf karşılanıyor. Hele bir de Türk halk müziği sanatçısı olunca tamamen işler değişiyor. İnsanın vücudunu ev gibi görmeleri lazım. Evin herhangi bir duvarında aksaklık olunca yaptırmaz mısın, mecbur yaptıracaksın. Gözüne kötü geliyorsa yaptırmak lazım. Bıçak altına yatmadım, iğne ile tedavi uyguladılar. Aslında eşimi götürdük, belki de o beni tezgaha düşürdü. Doktor ‘Abi önce senden başlayalım’ dedi. Görenler ‘gözaltın şişmiş aldırsan mı’ diyordu. Ben de bıçaktan hoşlanmam ama bir şeyler yaptırdık.'

Daha önce Ivana Sert'in kendisini filtreli bir şekilde paylaştığı fotoğraftan bahseden Tuncer, yeni hali için "Ivana Sert’in paylaşım yaptığı filtreli çocuk oldum" diyor.

Daha önce Ivana Sert'in kendisini filtreli bir şekilde paylaştığı fotoğraftan bahseden Tuncer, yeni hali için "Ivana Sert’in paylaşım yaptığı filtreli çocuk oldum" diyor.

Diğer yandan son dönemin estetik tartışmaları konusunda da açıklama yapıyor.

'Erkek yaptırır mı, Doğu erkeği yaptırır mı’ diyorlar. Artık dünyada doğu-batı yok. Kendini iyi hissetmek isteyen yaptırsın. Ben sadece iğne yaptırdım, 15 gün sonra tekrar gideceğim sonra da yaptırma taraftarı değilim.'

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Bir dönem eleştirilerin hedefi olan Gökhan Özen ve Rafet El Roman için ise "aşırıya kaçmamak lazım" diyor.

Bir dönem eleştirilerin hedefi olan Gökhan Özen ve Rafet El Roman için ise "aşırıya kaçmamak lazım" diyor.

'Gökhan ile Rafet’i gördüm, Rafet biraz değişmiş. Aşırıya kaçmamak lazım.'

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