Yaptırdığı Estetikle Hepimizi Şoke Eden Mahmut Tuncer'den İlk Açıklama Geldi

'Türkiye’de genelde kadınlar estetik yaptırıyor. Erkekler yaptırınca tuhaf karşılanıyor. Hele bir de Türk halk müziği sanatçısı olunca tamamen işler değişiyor. İnsanın vücudunu ev gibi görmeleri lazım. Evin herhangi bir duvarında aksaklık olunca yaptırmaz mısın, mecbur yaptıracaksın. Gözüne kötü geliyorsa yaptırmak lazım. Bıçak altına yatmadım, iğne ile tedavi uyguladılar. Aslında eşimi götürdük, belki de o beni tezgaha düşürdü. Doktor ‘Abi önce senden başlayalım’ dedi. Görenler ‘gözaltın şişmiş aldırsan mı’ diyordu. Ben de bıçaktan hoşlanmam ama bir şeyler yaptırdık.'