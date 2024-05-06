Yaptırdığı Estetikle Hepimizi Şoke Eden Mahmut Tuncer'den İlk Açıklama Geldi
Yaptırdığı Estetikle Hepimizi Şoke Eden Mahmut Tuncer'den İlk Açıklama Geldi
Ünlü türkücü Mahmut Tuncer, geçtiğimiz hafta yaptırdığı estetikle gündeme gelmişti. Sosyal medyanın diline düşen halay başkanı Tuncer, ilk kez konu hakkında açıklama yaptı! 'Ivana Sert geleceği görmüş...'
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Ünlü türkücü Mahmut Tuncer, yıllar boyunca ekranlara gelmiş ve türküleriyle herkesin dilinde gezmiş isimlerden biri.
63 yaşındaki türkücü geçtiğimiz hafta yaptırdığı yüz gençleştirme işlemiyle gündeme gelmiş ve magazine bir bomba misali düşmüştü.
Tüm yüz gençleştirme işlemi ile 10 yaş gençleşen Tuncer, sosyal medyada herkesin diline düşen fotoğrafların ardından ilk kez açıklama yaptı.
Estetik doktoruna eşi için gittiklerini söyleyen Tuncer, "Beni tezgaha düşürdü" dedi.
Daha önce Ivana Sert'in kendisini filtreli bir şekilde paylaştığı fotoğraftan bahseden Tuncer, yeni hali için "Ivana Sert’in paylaşım yaptığı filtreli çocuk oldum" diyor.
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Bir dönem eleştirilerin hedefi olan Gökhan Özen ve Rafet El Roman için ise "aşırıya kaçmamak lazım" diyor.
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