Boşanmanın Eşiğinden Dönen Bensu Soral ve Hakan Baş Çifti Hastaneden Çıkamıyor
Boşanmanın Eşiğinden Dönen Bensu Soral ve Hakan Baş Çifti Hastaneden Çıkamıyor
Ünlü oyuncu Bensu Soral ve eşi Hakan Baş'ın geçtiğimiz yıllarda boşanacaklarına dair haberler görüyorduk. Ancak çift ilişkilerine bir şans daha vermiş ve her şeyi yoluna sokma kararı almıştı. Sabah'tan Gökhan Gökduman'ın haberine göre ikili hastaneden çıkamaz oldu. Son olarak Bensu Soral'ın hastanelik olduğu iddia edildi.
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Bensu Soral ve Hakan Baş, uzun yıllar süren ilişkilerini 2018'de evlilikle taçlandırma kararı almışlardı.
Romantizmi doruklarda yaşadıklarını gördüğümüz, sosyal medya paylaşımlarında birbirlerine bakışlarına hayran olduğumuz çifte nazar değmesi çok uzun sürmemişti.
Magazinde yer alan iddialara göre 2021 yılında evliliklerinde sorun yaşamaya başlayan çiftin ilk büyük problemi Bensu Soral'ın bebek istememesiydi.
Zor süreci birbirleri ile atlatmayı başaran ve evliliklerine bir şans daha veren çift, 2022 yılında her şeyi yoluna koymuştu.
İddialara göre Hakan Baş, geçtiğimiz Mayıs ayında rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı ve ciddi bir operasyon geçirdi.
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Eşinin yaşadığı sağlık sorunları dolayısıyla stresli bir dönemden geçen Bensu Soral ise bu duruma daha fazla dayanamamış ve o da hastaneye kaldırılmış.
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