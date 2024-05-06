Boşanmanın Eşiğinden Dönen Bensu Soral ve Hakan Baş Çifti Hastaneden Çıkamıyor

Ünlü oyuncu Bensu Soral ve eşi Hakan Baş'ın geçtiğimiz yıllarda boşanacaklarına dair haberler görüyorduk. Ancak çift ilişkilerine bir şans daha vermiş ve her şeyi yoluna sokma kararı almıştı. Sabah'tan Gökhan Gökduman'ın haberine göre ikili hastaneden çıkamaz oldu. Son olarak Bensu Soral'ın hastanelik olduğu iddia edildi.