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Boşanmanın Eşiğinden Dönen Bensu Soral ve Hakan Baş Çifti Hastaneden Çıkamıyor

Boşanmanın Eşiğinden Dönen Bensu Soral ve Hakan Baş Çifti Hastaneden Çıkamıyor

GNS
GNS - Onedio Editörü
06.05.2024 - 08:32

Ünlü oyuncu Bensu Soral ve eşi Hakan Baş'ın geçtiğimiz yıllarda boşanacaklarına dair haberler görüyorduk. Ancak çift ilişkilerine bir şans daha vermiş ve her şeyi yoluna sokma kararı almıştı. Sabah'tan Gökhan Gökduman'ın haberine göre ikili hastaneden çıkamaz oldu. Son olarak Bensu Soral'ın hastanelik olduğu iddia edildi.

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Bensu Soral ve Hakan Baş, uzun yıllar süren ilişkilerini 2018'de evlilikle taçlandırma kararı almışlardı.

Bensu Soral ve Hakan Baş, uzun yıllar süren ilişkilerini 2018'de evlilikle taçlandırma kararı almışlardı.

Şaşalı ve göz dolduran düğünleri tabii ki herkes tarafından çok konuşulan konulardan bir tanesi olmuştu.

Romantizmi doruklarda yaşadıklarını gördüğümüz, sosyal medya paylaşımlarında birbirlerine bakışlarına hayran olduğumuz çifte nazar değmesi çok uzun sürmemişti.

Romantizmi doruklarda yaşadıklarını gördüğümüz, sosyal medya paylaşımlarında birbirlerine bakışlarına hayran olduğumuz çifte nazar değmesi çok uzun sürmemişti.

Magazinden ve skandallardan sevgili oldukları dönemde kaçabilseler de evliliklerinin üçüncü yılında problemler evin içine alev topu gibi düşmüştü.

Magazinde yer alan iddialara göre 2021 yılında evliliklerinde sorun yaşamaya başlayan çiftin ilk büyük problemi Bensu Soral'ın bebek istememesiydi.

Magazinde yer alan iddialara göre 2021 yılında evliliklerinde sorun yaşamaya başlayan çiftin ilk büyük problemi Bensu Soral'ın bebek istememesiydi.

Ardından Hakan Baş'ın Mina Ceran ile, Bensu Soral'ın ise set arkadaşı Kubilay Aka ile yakınlaştığı yönünde iddialar ortaya atılmıştı. Yalnızca biraz zamana ihtiyaçları olduğunu dile getirmişlerdi.

Zor süreci birbirleri ile atlatmayı başaran ve evliliklerine bir şans daha veren çift, 2022 yılında her şeyi yoluna koymuştu.

Zor süreci birbirleri ile atlatmayı başaran ve evliliklerine bir şans daha veren çift, 2022 yılında her şeyi yoluna koymuştu.

Hatta yeni yılı Paris'te birlikte karşılamıştı. Bir süredir magazinden uzak duran ikilinin sağlık sorunlarıyla boğuştuğu ortaya çıktı.

İddialara göre Hakan Baş, geçtiğimiz Mayıs ayında rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı ve ciddi bir operasyon geçirdi.

İddialara göre Hakan Baş, geçtiğimiz Mayıs ayında rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı ve ciddi bir operasyon geçirdi.

Sabah'tan Gökhan Gökduman'ın haberine göre; geçtiğimiz yıl Mayıs ayında hastaneye kaldırılan Hakan Baş'ın kalp rahatsızlığı olduğu öğrenildi. Çift bir yıldır bu sağlık sorunlarıyla uğraşıyor.

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Eşinin yaşadığı sağlık sorunları dolayısıyla stresli bir dönemden geçen Bensu Soral ise bu duruma daha fazla dayanamamış ve o da hastaneye kaldırılmış.

Eşinin yaşadığı sağlık sorunları dolayısıyla stresli bir dönemden geçen Bensu Soral ise bu duruma daha fazla dayanamamış ve o da hastaneye kaldırılmış.

İddialara göre Soral'ın kalbinde ritim bozukluğu olduğundan şüpheleniliyor. İkilinin evde, dinlenme sürecine olduğu söyleniyor.

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