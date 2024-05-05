Taze Anne Eda Ece Kızı Mina İpek'le Ailecek İlk Kez Dışarı Çıktıkları Anı Aslı Enver'in Desteğiyle Paylaştı
Taze Anne Eda Ece Kızı Mina İpek'le Ailecek İlk Kez Dışarı Çıktıkları Anı Aslı Enver'in Desteğiyle Paylaştı
Güzel oyuncu Eda Ece'nin hamilelik sürecindeki açıklamalarına çok gülmüştük hatırlarsanız. Minik kızını kucağına alalı bir ay olan Eda Ece, ilk aile fotoğraflarını paylaşarak bizi yumuş yumuş yaptı! Fotoğrafın ve bu anın destekçisi ise yakın arkadaşı Aslı Enver oldu.
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Yıllardır ekranlarımızda olan, Yasak Elma'daki Yıldız Argun karakteriyle ise büyük bir ikon olan Eda Ece'ye hepimiz bayılıyoruz.
Oyunculuktaki başarısı bir yana dursun, bir süre boyunca hamiş halleriyle ve açıklamalarıyla bizi tatlılığından krize soktu.
Tabii bebeğine isim aradığı sırada magazinde yaptığı açıklamalarla hepimizi kahkahalara boğmuştu.
Derken ünlü oyuncu 4 Nisan'da kızını kucağına almanın mutluluğunu yaşamıştı! İsmini "Mina İpek" koyduğunu öğrenmiştik.
Doğumdan sonra yaptığı açıklamalarda sürekli kızıyla ilgilendiğini açıklayan Eda Ece, en büyük destekçisinin Aslı Enver olduğunu söylemişti.
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Minik kızı 1 aylık olan Eda Ece'den ilk aile pozu geldi!
Ardından öğrendik ki bu güzel pozun mimarı Aslı Enver ve eşi Berkin Gökbudak'mış.
Hem arkadaşlarından, hem takipçilerinden tatlı yorumlar da eksik olmadı tabii!
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