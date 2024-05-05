Taze Anne Eda Ece Kızı Mina İpek'le Ailecek İlk Kez Dışarı Çıktıkları Anı Aslı Enver'in Desteğiyle Paylaştı

Güzel oyuncu Eda Ece'nin hamilelik sürecindeki açıklamalarına çok gülmüştük hatırlarsanız. Minik kızını kucağına alalı bir ay olan Eda Ece, ilk aile fotoğraflarını paylaşarak bizi yumuş yumuş yaptı! Fotoğrafın ve bu anın destekçisi ise yakın arkadaşı Aslı Enver oldu.