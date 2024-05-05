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Taze Anne Eda Ece Kızı Mina İpek'le Ailecek İlk Kez Dışarı Çıktıkları Anı Aslı Enver'in Desteğiyle Paylaştı

Taze Anne Eda Ece Kızı Mina İpek'le Ailecek İlk Kez Dışarı Çıktıkları Anı Aslı Enver'in Desteğiyle Paylaştı

aslı enver
GNS
GNS - Onedio Editörü
05.05.2024 - 19:03

Güzel oyuncu Eda Ece'nin hamilelik sürecindeki açıklamalarına çok gülmüştük hatırlarsanız. Minik kızını kucağına alalı bir ay olan Eda Ece, ilk aile fotoğraflarını paylaşarak bizi yumuş yumuş yaptı! Fotoğrafın ve bu anın destekçisi ise yakın arkadaşı Aslı Enver oldu.

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Yıllardır ekranlarımızda olan, Yasak Elma'daki Yıldız Argun karakteriyle ise büyük bir ikon olan Eda Ece'ye hepimiz bayılıyoruz.

Yıllardır ekranlarımızda olan, Yasak Elma'daki Yıldız Argun karakteriyle ise büyük bir ikon olan Eda Ece'ye hepimiz bayılıyoruz.

Büyük bir çoğumuzun Pis Yedili dizisinde canlandırdığı 'Cimbom' karakteriyle tanıdığı ünlü oyuncu, 6 yıl süren Yasak Elma'nın Yıldız'ı olarak herkesin aklına kazındı.

Oyunculuktaki başarısı bir yana dursun, bir süre boyunca hamiş halleriyle ve açıklamalarıyla bizi tatlılığından krize soktu.

Oyunculuktaki başarısı bir yana dursun, bir süre boyunca hamiş halleriyle ve açıklamalarıyla bizi tatlılığından krize soktu.

1 Haziran 2023'te sevgilisi Buğrahan Tuncer'le dünyaevine giren Eda Ece'nin hamile olduğu haberini de öğrenince kendisi adına mutluluğumuz ikiye katlanmıştı.

Tabii bebeğine isim aradığı sırada magazinde yaptığı açıklamalarla hepimizi kahkahalara boğmuştu.

Tabii bebeğine isim aradığı sırada magazinde yaptığı açıklamalarla hepimizi kahkahalara boğmuştu.

Kızına isim arayışında olduğu sürede geleneksel bir ad seçeceğini söyleyen Eda Ece, 'Yeni isimler çok değişik. Lili, Lala, Lolo gibi isimler var' sözleriyle çok konuşulmuştu.

Derken ünlü oyuncu 4 Nisan'da kızını kucağına almanın mutluluğunu yaşamıştı! İsmini "Mina İpek" koyduğunu öğrenmiştik.

Derken ünlü oyuncu 4 Nisan'da kızını kucağına almanın mutluluğunu yaşamıştı! İsmini "Mina İpek" koyduğunu öğrenmiştik.

Buğrahan Tuncer ve Eda Ece'den önce müjdeli haberi Galatasaray Basketbol Takımı resmi Instagram hesabı duyurmuştu.

Doğumdan sonra yaptığı açıklamalarda sürekli kızıyla ilgilendiğini açıklayan Eda Ece, en büyük destekçisinin Aslı Enver olduğunu söylemişti.

Doğumdan sonra yaptığı açıklamalarda sürekli kızıyla ilgilendiğini açıklayan Eda Ece, en büyük destekçisinin Aslı Enver olduğunu söylemişti.

Doğum öncesi hamilelik sürecinde de yakın arkadaşının sürekli kendisiyle ilgilendiğini ve deneyimlerini paylaştığını anlatmıştı.

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Minik kızı 1 aylık olan Eda Ece'den ilk aile pozu geldi!

Minik kızı 1 aylık olan Eda Ece'den ilk aile pozu geldi!

Eşi Buğrahan Tuncer ve kızı Mina İpek'le dışarı çıktıkları anı ölümsüzleştiren Eda Ece, fotoğrafı 'Bugün ilk kez ailece dışarı çıktık😅♥️' notuyla paylaştı.

Ardından öğrendik ki bu güzel pozun mimarı Aslı Enver ve eşi Berkin Gökbudak'mış.

Ardından öğrendik ki bu güzel pozun mimarı Aslı Enver ve eşi Berkin Gökbudak'mış.

Kızlarıyla çıktıkları ilk buluşmanın tatlılığına bakar mısınız!

Hem arkadaşlarından, hem takipçilerinden tatlı yorumlar da eksik olmadı tabii!

Hem arkadaşlarından, hem takipçilerinden tatlı yorumlar da eksik olmadı tabii!

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