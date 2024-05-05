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İrem Derici Vücuduna Bile Kazıdığı Aşkı Gökhan Fırat'la Nazara Gelip Ayrıldıklarını İlan Etti

İrem Derici Vücuduna Bile Kazıdığı Aşkı Gökhan Fırat'la Nazara Gelip Ayrıldıklarını İlan Etti

İrem Derici
GNS
GNS - Onedio Editörü
05.05.2024 - 17:46

Aşık olunca her şeyi en dibine kadar yaşadığını bildiğimiz İrem Derici, son dönemde Gökhan Fırat ile romantizmin doruklarında bir aşk yaşıyordu. Her gördüğümüzde 'bu sefer oldu' dediğimiz ilişkiden kötü haber geldi! İrem Derici, aşkından vücuduna dövmeler kazıttığı Gökhan Fırat'la ayrıldıklarını açıkladı...

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Şarkılarıyla müzik listelerini altüst eden, magazinin de en çok konuşulan isimlerinden biri olan İrem Derici yeniden gündemimizde.

Şarkılarıyla müzik listelerini altüst eden, magazinin de en çok konuşulan isimlerinden biri olan İrem Derici yeniden gündemimizde.

Konuşmalarıyla, açıklamalarıyla, giyimiyle, yıllar içerisindeki değişimiyle derken sürekli magazinde karşımıza çıkan ünlü şarkıcı, özel hayatıyla da epey dikkat çekiyor elbette.

Kendisini son dönemde epey büyük bir aşkın içine düşmüş vaziyette görüyorduk.

Kendisini son dönemde epey büyük bir aşkın içine düşmüş vaziyette görüyorduk.

Tam bir aşk kadını olduğunu bildiğimiz İrem Derici, eski Survivor yarışmacısı Atakan Işıktutan'la yaşadığı ayrılığı çabuk atlatmış ve Gökhan Fırat'la doludizgin bir aşkın pençesine düşmüştü.

Tabii sosyal medya sağ olsun, bu ikilinin pek çok anına şahit olma fırsatı bulduk!

Tabii sosyal medya sağ olsun, bu ikilinin pek çok anına şahit olma fırsatı bulduk!

Beraber kutlamalar mı yapmadılar, yurt dışı tatillerine mi gitmediler, romantizmin dibine mi vurmadılar... Ne ararsanız var!

Hatta öyle bir aşk ki birlikte dövme yaptırmışlardı! İrem Derici dövme için "Allah korusun ayrılırsak bunu sildirmek çok zor olacak." demişti.

Hatta öyle bir aşk ki birlikte dövme yaptırmışlardı! İrem Derici dövme için "Allah korusun ayrılırsak bunu sildirmek çok zor olacak." demişti.

'Benim doğum günüm 21 Mart, eniştenizinki 21 Nisan. Bir de ruhun ağırlığı 21 gram. Allah korusun ayrılırsak bunu sildirmek çok zor olacak.'

İrem Derici'nin korktuğu başına geldi...

İrem Derici'nin korktuğu başına geldi...

Hülya Avşar'ın geçtiğimiz gün yayınlanan programında İrem Derici'nin 'Bundan sonra bir ayrılık, bir erkek için asla kendimi üzmem. Aşkımdan gebersem de ertesi gün devam edeceğim. Üzülemem, üzülemem.' dediği anlar epey dikkat çekmişti.

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Hülya Avşar ise "Bence ilişkilerin senden dolayı bitiyor. Çünkü yoğun bir tempoda çalışıyorsun. Ben erkek olsam seni bırakır giderim." cevabıyla hepimizi şaşırtmıştı.

Hülya Avşar ise "Bence ilişkilerin senden dolayı bitiyor. Çünkü yoğun bir tempoda çalışıyorsun. Ben erkek olsam seni bırakır giderim." cevabıyla hepimizi şaşırtmıştı.

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İrem Derici bugün yaptığı paylaşımda sözlerini alıntılayarak "Alimden hallice kadınım ve aşırı ileri görüşlüyümdür. Yeniden single and ready to mingle diye ben." yazdı.

İrem Derici bugün yaptığı paylaşımda sözlerini alıntılayarak "Alimden hallice kadınım ve aşırı ileri görüşlüyümdür. Yeniden single and ready to mingle diye ben." yazdı.

Sevgilisi Gökhan Fırat'la olan fotoğraflarını da Instagram hesabından sildiği dikkatlerden kaçmadı.

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