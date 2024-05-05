İrem Derici Vücuduna Bile Kazıdığı Aşkı Gökhan Fırat'la Nazara Gelip Ayrıldıklarını İlan Etti

Aşık olunca her şeyi en dibine kadar yaşadığını bildiğimiz İrem Derici, son dönemde Gökhan Fırat ile romantizmin doruklarında bir aşk yaşıyordu. Her gördüğümüzde 'bu sefer oldu' dediğimiz ilişkiden kötü haber geldi! İrem Derici, aşkından vücuduna dövmeler kazıttığı Gökhan Fırat'la ayrıldıklarını açıkladı...