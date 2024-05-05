İrem Derici Vücuduna Bile Kazıdığı Aşkı Gökhan Fırat'la Nazara Gelip Ayrıldıklarını İlan Etti
İrem Derici Vücuduna Bile Kazıdığı Aşkı Gökhan Fırat'la Nazara Gelip Ayrıldıklarını İlan Etti
Aşık olunca her şeyi en dibine kadar yaşadığını bildiğimiz İrem Derici, son dönemde Gökhan Fırat ile romantizmin doruklarında bir aşk yaşıyordu. Her gördüğümüzde 'bu sefer oldu' dediğimiz ilişkiden kötü haber geldi! İrem Derici, aşkından vücuduna dövmeler kazıttığı Gökhan Fırat'la ayrıldıklarını açıkladı...
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Şarkılarıyla müzik listelerini altüst eden, magazinin de en çok konuşulan isimlerinden biri olan İrem Derici yeniden gündemimizde.
Kendisini son dönemde epey büyük bir aşkın içine düşmüş vaziyette görüyorduk.
Tabii sosyal medya sağ olsun, bu ikilinin pek çok anına şahit olma fırsatı bulduk!
Hatta öyle bir aşk ki birlikte dövme yaptırmışlardı! İrem Derici dövme için "Allah korusun ayrılırsak bunu sildirmek çok zor olacak." demişti.
İrem Derici'nin korktuğu başına geldi...
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Hülya Avşar ise "Bence ilişkilerin senden dolayı bitiyor. Çünkü yoğun bir tempoda çalışıyorsun. Ben erkek olsam seni bırakır giderim." cevabıyla hepimizi şaşırtmıştı.
İrem Derici bugün yaptığı paylaşımda sözlerini alıntılayarak "Alimden hallice kadınım ve aşırı ileri görüşlüyümdür. Yeniden single and ready to mingle diye ben." yazdı.
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