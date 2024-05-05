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Sürekli Linçlendiğini Söyleyen Zehra Güneş Verdiği Cevapla Eleştirenleri Yerin Dibine Soktu

Sürekli Linçlendiğini Söyleyen Zehra Güneş Verdiği Cevapla Eleştirenleri Yerin Dibine Soktu

GNS
GNS - Onedio Editörü
05.05.2024 - 16:35

Filenin Sultanları'ndan Zehra Güneş, gerek sosyal medyanın gerekse magazinin en gözde isimlerinden biri elbette. Hem başarısı hem de güzelliğiyle gündemimizden düşmüyor. Geçtiğimiz gün bir marka etkinliğinde Sinem Kobal ve Ahsen Eroğlu ile bir araya gelen Zehra Güneş, kendisine gelen linçlerden bahsederek verdiği cevapla herkesi yerin dibine soktu.

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A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın en sevilen yüzlerinden bir tanesi Zehra Güneş biliyorsunuz.

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın en sevilen yüzlerinden bir tanesi Zehra Güneş biliyorsunuz.

Pek çok şampiyonluğu takımı ile birlikte yaşayan, pek çok maçı sırtlanan ve hepimizi hop oturtup hop kaldıran Zehra Güneş'in başarısına diyeceğimiz hiçbir şey yok.

Tabii bir diğer yandan 24 yaşındaki genç voleybolcunun güzelliğini de anmadan edemiyoruz.

Tabii bir diğer yandan 24 yaşındaki genç voleybolcunun güzelliğini de anmadan edemiyoruz.

Başarısıyla, enerjisiyle, güler yüzüyle herkesin sevdiği bir isim olan Zehra Güneş, en az hırslı olduğu kadar güzel! Kendisi hem yabancı, hem de Türk hayranları tarafından yakından takip edilen isimlerden.

Sosyal medyada hayatına dair paylaşımlar yapan Zehra'nın ailesiyle fotoğraflarına ayrı bir hayranız elbette.

Sosyal medyada hayatına dair paylaşımlar yapan Zehra'nın ailesiyle fotoğraflarına ayrı bir hayranız elbette.

3,8 milyon takipçili Instagram hesabında ailesiyle pozlarına sık sık yer veren Zehra, övgü almaya doyamıyor diyebiliriz. Güzelliği genetik tabii ki!

Diğer yandan kendisi omzundan hafif bir sakatlık geçirdiği ve tedavi gördüğü haberleriyle gündeme gelmişti.

Diğer yandan kendisi omzundan hafif bir sakatlık geçirdiği ve tedavi gördüğü haberleriyle gündeme gelmişti.

Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, 'Omzunda ufak bir sakatlığı var. Takımını yalnız bırakmıyor bir yandan da tedavisi devam ediyor.' açıklamasını yapmıştı.

Bu süreçte Zehra Güneş'in Fenerbahçe'ye transfer olacağı yönünde iddialar da gündeme geliyordu.

Ancak 12 yaşından beri Vakıfbank'ta forma giyen Zehra, takımını ve kulübünü yine yalnız bırakmayarak sözleşmesini 2 yıl uzattı.

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Kariyerine yönelik haberler çıkarken sosyal medyada Zehra Güneş hakkında pek çok eleştiri gördüğümüz de oluyor...

Kariyerine yönelik haberler çıkarken sosyal medyada Zehra Güneş hakkında pek çok eleştiri gördüğümüz de oluyor...

Başarılı voleybolcu geçtiğimiz gün katıldığı bir etkinlikte kendisi hakkında yapılan bu yorumlara verdiği kibar cevapla büyük bir soğuk duş etkisi yarattı.

Sinem Kobal ve Ahsen Eroğlu ile bir araya gelen Zehra, toplumumuzun en büyük sorunu ve kendisinin de muzdarip olduğu linç kültüründen bahsetti.

Sinem Kobal ve Ahsen Eroğlu ile bir araya gelen Zehra, toplumumuzun en büyük sorunu ve kendisinin de muzdarip olduğu linç kültüründen bahsetti.

Eleştiriye çok açık olduğunu ancak yalnızca kendisini tanıyan insanların eleştirilerini ciddiye aldığını açıkladı.

'Eleştiriye çok açık bir insanım. Ama beni tanıyan insanlar tarafından yapılan eleştirileri ciddiye alıyorum.'

Linçlenen bir insan olduğunu söyleyen Zehra Güneş, "Çünkü ışıkların altında olan biziz, sahnede olan biziz. Karanlıktayken yorum yapmak çok kolay." diyerek cevap verdi.

Linçlenen bir insan olduğunu söyleyen Zehra Güneş, "Çünkü ışıkların altında olan biziz, sahnede olan biziz. Karanlıktayken yorum yapmak çok kolay." diyerek cevap verdi.

'Çünkü beni tanımayan bir insan o an ne yaşadığımı neden böyle bir tutum sergilediğimi bilemez. Linçlenen bir insanım, evet! Bir insan olarak bence çok acımasız bir şey! Çünkü ışıkların altında olan biziz, sahnede olan biziz. En iyimizi göstermeye çalışan biziz. Karanlıktayken yorum yapmak çok kolay. Çok acımasız geliyor. İnsanlar biraz kendilerini bizim yerimize koyup yorum yapmaya çalışsalar bence hiçbir şey yazamazlar.'

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