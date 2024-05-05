Sürekli Linçlendiğini Söyleyen Zehra Güneş Verdiği Cevapla Eleştirenleri Yerin Dibine Soktu

'Çünkü beni tanımayan bir insan o an ne yaşadığımı neden böyle bir tutum sergilediğimi bilemez. Linçlenen bir insanım, evet! Bir insan olarak bence çok acımasız bir şey! Çünkü ışıkların altında olan biziz, sahnede olan biziz. En iyimizi göstermeye çalışan biziz. Karanlıktayken yorum yapmak çok kolay. Çok acımasız geliyor. İnsanlar biraz kendilerini bizim yerimize koyup yorum yapmaya çalışsalar bence hiçbir şey yazamazlar.'