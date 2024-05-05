Sürekli Linçlendiğini Söyleyen Zehra Güneş Verdiği Cevapla Eleştirenleri Yerin Dibine Soktu
Sürekli Linçlendiğini Söyleyen Zehra Güneş Verdiği Cevapla Eleştirenleri Yerin Dibine Soktu
Filenin Sultanları'ndan Zehra Güneş, gerek sosyal medyanın gerekse magazinin en gözde isimlerinden biri elbette. Hem başarısı hem de güzelliğiyle gündemimizden düşmüyor. Geçtiğimiz gün bir marka etkinliğinde Sinem Kobal ve Ahsen Eroğlu ile bir araya gelen Zehra Güneş, kendisine gelen linçlerden bahsederek verdiği cevapla herkesi yerin dibine soktu.
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A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın en sevilen yüzlerinden bir tanesi Zehra Güneş biliyorsunuz.
Tabii bir diğer yandan 24 yaşındaki genç voleybolcunun güzelliğini de anmadan edemiyoruz.
Sosyal medyada hayatına dair paylaşımlar yapan Zehra'nın ailesiyle fotoğraflarına ayrı bir hayranız elbette.
Diğer yandan kendisi omzundan hafif bir sakatlık geçirdiği ve tedavi gördüğü haberleriyle gündeme gelmişti.
Bu süreçte Zehra Güneş'in Fenerbahçe'ye transfer olacağı yönünde iddialar da gündeme geliyordu.
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Kariyerine yönelik haberler çıkarken sosyal medyada Zehra Güneş hakkında pek çok eleştiri gördüğümüz de oluyor...
Sinem Kobal ve Ahsen Eroğlu ile bir araya gelen Zehra, toplumumuzun en büyük sorunu ve kendisinin de muzdarip olduğu linç kültüründen bahsetti.
Linçlenen bir insan olduğunu söyleyen Zehra Güneş, "Çünkü ışıkların altında olan biziz, sahnede olan biziz. Karanlıktayken yorum yapmak çok kolay." diyerek cevap verdi.
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