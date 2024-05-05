Çok mu Çok İddialıyız? Brad Pitt'ten Daha İyi Oyuncu Olduğunu Söyleyen İlker Aksum Dillere Fena Düştü!
Çok mu Çok İddialıyız? Brad Pitt'ten Daha İyi Oyuncu Olduğunu Söyleyen İlker Aksum Dillere Fena Düştü!
Kaynak: https://www.posta.com.tr/galeri/ilker...
Posta'dan Alev Gürsoy Cimin'e hem özel hayatı hem de kariyeriyle ilgili açıklamalarda bulunan İlker Aksum Twitter (X) gündemine bomba gibi düştü. Röportajında Brad Pitt kadar yakışıklı olmadığını kabul eden fakat daha iyi oyuncu olduğunu iddia eden Aksum, dillere fena düştü!
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Uzun yıllardır hayatımızda olan, 'Çarli', 'Canım Ailem', 'Yabancı Damat' gibi birçok kült projede yer alan ve girdiği her rolün altından ustalıkla kalkan başarılı oyuncu İlker Aksum'u tanımayanınız yoktur!
Geçtiğimiz haziran ayında evlenen, sık sık olmasa da hem özel hayatı hem de açıklamalarıyla magazin gündeminde yer alan İlker Aksum, en son Şahsiyet dizisinde yer almıştı hatırlarsanız.
Şimdilerde 3 Mayıs'ta vizyona giren yeni filmi Çocuk Kalbi ile gündemde olan Aksum, Posta'dan Alev Gürsoy Cimin'e röportaj verdi. Hem kariyeri hem özel hayatı hem de yeni filmiyle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Brad Pitt'ten daha yakışıklı olmadığını kabullenen İlker Aksum, ondan çok daha iyi bir oyuncu olduğunu iddia etti. Elbette Aksum'un oyunculuğuna diyecek yok fakat bu sözler kimileri tarafından biraz fazla iddialı bulundu 🙈 Kimileri de kendisini yerlere göklere sığdıramayarak hak verdi... Gelin, kim ne demiş beraber bakalım!
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O zaman söz sizde! Yatırın bakalım masaya, kim daha iyi oyuncu?
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