Çok mu Çok İddialıyız? Brad Pitt'ten Daha İyi Oyuncu Olduğunu Söyleyen İlker Aksum Dillere Fena Düştü!

Posta'dan Alev Gürsoy Cimin'e hem özel hayatı hem de kariyeriyle ilgili açıklamalarda bulunan İlker Aksum Twitter (X) gündemine bomba gibi düştü. Röportajında Brad Pitt kadar yakışıklı olmadığını kabul eden fakat daha iyi oyuncu olduğunu iddia eden Aksum, dillere fena düştü!