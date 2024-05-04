Hülya Avşar'ın Programına Konuk Aldığı İrem Derici'nin Özel Hayat İtiraflarına Verdiği Yanıt Şoke Etti!
Hülya Avşar'ın Programına Konuk Aldığı İrem Derici'nin Özel Hayat İtiraflarına Verdiği Yanıt Şoke Etti!
Samimi ve dobra tavırları ile bilinen İrem Derici, geçtiğimiz günlerde Hülya Avşar'ın programına konuk oldu. Avşar'ın İrem Derici'nin özel hayat itiraflarına verdiği yanıt şoke etti.
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Deli dolu tavırları, samimiyeti ve dilimize dolanan şarkılarıyla ünlenen İrem Derici'yi hepimiz tanıyoruz.
Biliyorsunuz ki kendisinin aklıyla dili arasında incecik bir çizgi bulunuyor. E doğal olarak laflarını da esirgemeyi hiç mi hiç sevmiyor İrem Derici. Hal böyle olunca da her açıklamasıyla magazin gündeminin zirvesine yerleşiyor.
Hülya Avşar'ın sunuculuğunu yaptığı Youtube'da yayınlanan 'Bir Hülya Avşar Sohbeti' programına konuk olan Derici, yine açıklamalarıyla magazin gündemine oturdu!
Ben her seferinde ilk kez aşık olmuşum diyorum" diyen Derici'nin ""Ben de tahammül yok. En uzun ilişkim 1. buçuk sene sürdü. Gidişat neyi gösterecek belli olmuyor. Bir kere aldatıldım mecbur bırakıp gitmek zorunda kaldım onun haricinde bütün ilişkilerimde hep ben gittim." açıklamaları da dikkat çekti.
Avşar'ın ağır bir tempoda çalıştığını belirten Derici'ye verdiği "Bence ilişkilerin senden dolayı bitiyor. Çünkü yoğun bir tempoda çalışıyorsun. Ben erkek olsam seni bırakır giderim." yanıtı ise şoke etti.
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