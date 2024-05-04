Muhabirlere Saldırmışlardı: Serenay Sarıkaya ve Mert Demir'den Saldırı Haberlerine İlk Açıklama Geldi!

Aşklarını artık gizlemeyen Serenay Sarıkaya ve Mert Demir, geçtiğimiz akşam beraberlerdi. İkiliyi görüntülenmek isteyen muhabirlerin mekandan çıkan bir kişi tarafından darp edildiği söylenmişti. Çiftten yaşanan saldırı haberlerine dair ilk açıklama geldi.