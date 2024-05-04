Muhabirlere Saldırmışlardı: Serenay Sarıkaya ve Mert Demir'den Saldırı Haberlerine İlk Açıklama Geldi!
Muhabirlere Saldırmışlardı: Serenay Sarıkaya ve Mert Demir'den Saldırı Haberlerine İlk Açıklama Geldi!
Aşklarını artık gizlemeyen Serenay Sarıkaya ve Mert Demir, geçtiğimiz akşam beraberlerdi. İkiliyi görüntülenmek isteyen muhabirlerin mekandan çıkan bir kişi tarafından darp edildiği söylenmişti. Çiftten yaşanan saldırı haberlerine dair ilk açıklama geldi.
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Mert Demir'in "Ateşe Düştüm" şarkısına vokal yaptığı ortaya çıkan ünlü oyuncunun adı Mert Demir ile aşk iddialarına da karışmıştı hatırlarsanız
İkili ilişkilerini resmi olarak açıklamasa da Serenay Sarıkaya'nın Mert Demir'in sahnelerine gitmesinden ve ünlü şarkıcının paylaşımlarına yaptığı yorumlardan ilişkilerinin tam gaz devam ettiğini biliyorduk.
Hatta kimileri ünlü isimlerin ilişkisinin gerçek olmadığını ve yalnızca PR için olduğunu bile söyledi. Ancak onlar tüm bu yorumlara hiç aldırış etmeden birbirlerine kalpli güllü emojiler yollamaya devam ettiler.
Ve çiftimiz en sonunda el ele kamera karşısına çıkarak aşklarını resmen ilan etmişlerdi. Herkes de derin bir oh çekmişti hatta!
Her adımları olay olan çiftten dün akşam beklenmeyen bir haber geldi. Bir mekanda bir araya gelen Mert Demir ve Serenay Sarıkaya'yı görüntülemek isteyen muhabirlere o sırada mekandan çıkan bir kişi hakaretler savurarak saldırdı!
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Mert Demir ve Serenay Sarıkaya çiftinin bu olaydan haberlerinin olup olmadığı bilinmiyordu tabii. Yaşanan saldırı olaylarına dair ilk açıklama dün Mert Demir'in menajerinden geldi.
Mert Demir'in menajeri saldırı olaylarına dair "Dün gece yaşanan olayı sanatçımız Mert Demir ve ekibi olarak bizler bu sabah öğrendik. Gerçekten yaşananlardan dolayı çok üzgünüz. Hiçbir muhabir, kameraman arkadaşımızın bu olayı yaşamasını istemezdik. Muhabir arkadaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." açıklamalarında bulunurken geçtiğimiz saatlerde de Serenay Sarıkaya'nın menajerinden bir açıklama geldi.
Sarıkaya'nın menajeri ise "Dün gece yaşanan ve basına yansıyan olayla ilgili sanatçımız Serenay Sarıkaya'nın konuya dair haberinin ve ilgisinin olmadığını, yaşanan olayla ilgili üzüntü duyduğumuzu ve şiddetin her türlüsüne karşı durduğumuzu bildirmek isteriz. Basın mensubu arkadaşlara geçmiş olsun dileklerimizle." açıklamasında bulundu.
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