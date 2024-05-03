Türk Aile Yapısını Bozmak, Türk Milletini Uyutmak: Bir Vatandaş Seda Sayan'ı CİMER'e Şikayet Etti!
Türk Aile Yapısını Bozmak, Türk Milletini Uyutmak: Bir Vatandaş Seda Sayan'ı CİMER'e Şikayet Etti!
Sabahın Sultanı Seda Sayan isimli programın sunuculuğunu üstlenen Seda Sayan'ı bir vatandaş CİMER'e şikayet etti!
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Sabahların sultanı, laf sokmaların kraliçesi Seda Sayan'ı tanımayan yoktur diye düşünüyoruz. Biliyorsunuz ki kendisi hem dobra hem cesur hem de oldukça ikonik bir karakter.
Yıllara meydan okuyan güzelliğini bir kenara bırakacak olursak ünlü sanatçı had bildirmeleri ile de magazin gündeminin en çok konuşulan isimlerinden bir tanesi.
İzleyenler mutlaka bilir. Sayan, şimdilerde Sabahın Sultanı Seda Sayan isimli sabah programının sunuculuğunu yapıyor. Kimi zaman kaoslu kimi zaman eğlenceli geçen Sabahın Sultanı Seda Sayan, oldukça geniş bir hayran kitlesine de sahip!
Tabii ki ünlü sanatçının programını seven kadar sevmeyen, eleştiren de var. Hatta CİMER'e şikayet eden bile var! Evet evet, yanlış duymadınız. Bir vatandaş, Seda Sayan’ı CİMER’e şikayet etti!
Bir vatandaş, "Seda Sayan isimli şahsın, yıllardır Türk aile yapısını bozmak, Türk milletini uyutmak için giriştiği tutum ve davranışların son noktası bu olmuştur." açıklamalarıyla ünlü sanatçıyı ve programını şikayet etti. İşte o vatandaşın açıklamaları 👇🏻
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