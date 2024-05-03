Her Yerde Varım Deyip Derdini X'ten Anlatan Ünlülerin Biraz Atarlı Biraz Kahkahalı Tweetleri
Her Yerde Varım Deyip Derdini X'ten Anlatan Ünlülerin Biraz Atarlı Biraz Kahkahalı Tweetleri
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Gittiler mi acaba?
Demo yine isyanlarda!
Uydur bakalım!
İnsan yaş aldıkça değişiyor ve gelişiyor...
Gönderme adam Cem Yılmaz, bu haftayı da bol paylaşımlı kapattı!
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Tebrikler Hadise!
Sevgi deyince de İrem Derici!
😂
Ata Demirer yazı erken getirdi!
Anlayan anladı!
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