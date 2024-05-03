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Her Yerde Varım Deyip Derdini X'ten Anlatan Ünlülerin Biraz Atarlı Biraz Kahkahalı Tweetleri

Her Yerde Varım Deyip Derdini X'ten Anlatan Ünlülerin Biraz Atarlı Biraz Kahkahalı Tweetleri

Beyza
Beyza - Onedio Editörü
03.05.2024 - 19:16

Instagram'ı aşıp derdini Twitter'da da (X) anlatmaya ant içen ünlülerin bu hafta attıkları en komik tweetleri sizler için derledik!

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Gittiler mi acaba?

Gittiler mi acaba?
twitter.com

Demo yine isyanlarda!

Demo yine isyanlarda!
twitter.com

Uydur bakalım!

Uydur bakalım!
twitter.com

İnsan yaş aldıkça değişiyor ve gelişiyor...

İnsan yaş aldıkça değişiyor ve gelişiyor...
twitter.com

Gönderme adam Cem Yılmaz, bu haftayı da bol paylaşımlı kapattı!

Gönderme adam Cem Yılmaz, bu haftayı da bol paylaşımlı kapattı!
twitter.com
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Tebrikler Hadise!

Tebrikler Hadise!
twitter.com

Sevgi deyince de İrem Derici!

Sevgi deyince de İrem Derici!
twitter.com

😂

😂
twitter.com

Ata Demirer yazı erken getirdi!

Ata Demirer yazı erken getirdi!
twitter.com

Anlayan anladı!

Anlayan anladı!
twitter.com
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