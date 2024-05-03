İntihar Yok: Emrullah Erdinç, Dilan Polat'ın Kendine Zarar Verdiği İddialarına Son Noktayı Koydu!
İntihar Yok: Emrullah Erdinç, Dilan Polat'ın Kendine Zarar Verdiği İddialarına Son Noktayı Koydu!
Geçtiğimiz günlerde Banu Parlak'ın güzellik merkezinin kurşunlanması olayında azmettirici olmakla suçlanan Dilan Polat'ın davası gerçekleştirilmiş ve ünlü fenomenin tutukluluğunun devamına karar verilmişti. Dilan Polat'ın mahkemeden sonra kendine zarar verdiği iddiaları gündemi sallarken gazeteci Emrullah Erdinç, konuya son noktayı koydu.
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Hatırlarsanız Dilan ve Engin Polat çifti lüks ve şatafatlı hayatlarıyla öne çıktıktan bir süre sonra kara para aklama ve vergi kaçırma suçlarından Kasım ayının ilk günlerinde önce gözaltına alınmış ardından tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.
Yaklaşık altı aydır cezaevinde olan Dilan Polat, avukatı aracılığı ile sık sık iyi bir durumda olmadığını ve çocuklarını çok özlediğini dile getirirken ünlü fenomenin psikolojisinin de iyi olmadığı söyleniyordu.
Hatırlarsanız geçtiğimiz günlerde Banu Parlak'ın güzellik merkezinin kurşunlanması olayında azmettirici olmakla suçlanan Dilan Polat'ın davası gerçekleştirilmiş ve ünlü fenomenin tutukluluğunun devamına karar verilmişti.
Dilan Polat'ın arkadaşı Candan Toprak ise dün yapığı paylaşımda Polat'ın kendisine zarar verdiğini ve vücudunda morluklar ile kesikler olduğunu iddia etmişti.
Kayınvalide Şükran Polat da çıkan iddiaları onaylamış ve gelininin cezaevinde kendine zarar verdiğini söylediği bir paylaşım yapmıştı.
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Dilan Polat hakkındaki iddialar almış başını giderken Emrullah Erdinç, ünlü fenomenin kendine zarar verdiği iddialarına son noktayı koydu. Erdinç, Dilan Polat'ın intihar etmediğini ve yalnızca tırnakları ile kendi vücuduna zarar verdiğini açıkladı.
İşte Emrullah Erdinç'in programı 👇🏻
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