Sarışınlar Kervanına O da Katıldı: Farah Zeynep Abdullah'ın İmaj Değişikliğini Birlikte Oyluyoruz!
Sarışınlar Kervanına O da Katıldı: Farah Zeynep Abdullah'ın İmaj Değişikliğini Birlikte Oyluyoruz!
Biyografi filmi denildiğinde akıllara gelen ilk isimlerden biri olan Farah Zeynep Abdullah radikal bir karar ile imaj değişikliğine gitti. Ünlü oyuncu imaj değişikliği ile sarışınlar kervanına katıldı.
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Farah Zeynep Abdullah, başarılı oyunculuğu ile dizi - sinema sektöründe adı sık sık duyulan isimlerden biri biliyorsunuz ki. Hatta artık biyografi filmi denildiğinde akıllara ilk onun ismi geliyor.
Ünlü oyuncu başarılı kariyerinin yanı sıra sosyal medyada dahil olduğu polemikler ve özel hayatı ile de sık sık gündeme geliyor.
Herkese ve her şeye söyleyecek bir lafı olan ünlü oyuncu yeri geldiğinde lafını söylemekten de hiç çekinmiyor biliyorsunuz ki. Tabii öyle olunca da Abdullah'ın her adımı ve her paylaşımı yakından takip ediliyor.
Ünlü oyuncu Abdullah'ın bu sefer gündeme gelmesinin nedeni ise yaptığı imaj değişikliği oldu! Bir süredir koyu saç rengiyle karşımıza çıkan Abdullah, radikal bir karar ile imaj değişikliğine gitti.
Saç rengini değiştiren Farah Zeynep Abdullah, sarışınlar kervanına katıldı! Tabii ünlü oyuncunun saç rengini beğenen kadar beğenmeyen de oldu.
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Biz de son kararı size bıraktık! Sizce Farah Zeynep Abdullah'ın yeni saç rengi yakışmış mı?
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