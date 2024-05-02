Genç Sevgilileriyle Gündeme Geliyordu: Ünlü Şarkıcı Cher'in Özel Hayat Açıklaması Dumura Uğrattı!
Genç Sevgilileriyle Gündeme Geliyordu: Ünlü Şarkıcı Cher'in Özel Hayat Açıklaması Dumura Uğrattı!
Genç erkeklerle yaşadığı ilişkiler ile gündeme gelen dünyaca ünlü şarkıcı ve oyuncu Cher'in özel hayat açıklaması görenleri dumur etti!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Good Times, Silkwood, Moonstruck ve Burlesque gibi yapım ile tiyatrolarda rol alan Cher'i mutlaka tanıyanlarınız vardır. Kendisi aynı zamanda "Believe”, “I Got You Babe” ve “If I Could Turn Back Time” gibi ünlü parçalarla akıllara kazınmıştı.
Ünlü şarkıcı kariyerinin yanı sıra özel hayatı ve aşk ilişkileri ile de magazin gündeminin en çok konuşulan isimlerinden bir tanesi.
İlk eşi 28 yaşındaki Sonny Bono ile birlikte yaşamaya başladığında 16 yaşında olan ünlü şarkıcı daha sonra da kendinden küçük kişilerle yaşadığı ilişkilerle de çok konuşulmuştu hatırlarsanız.
Ünlü şarkıcı Cher, son olarak kendisinden yaklaşık 40 yaş küçük sevgilisi Alexander ile anılmış ancak ikilinin ilişkisi çok uzun sürmemişti.
77 yaşındaki ünlü şarkıcının geçtiğimiz günlerde yaptığı özel hayat açıklaması ise görenleri resmen dumur etti! Ünlü şarkıcı kendisinden genç kişilerle yaşadığı ilişkiler hakkında "Genç erkeklerle ilişki yaşıyorum çünkü benim yaş grubumdaki herkes öldü" açıklamasında bulundu!
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın