Hayat Bilgisi'nin Beton Ayşe'siydi: Hayfa Safi Tulun'un Son Hali Ortaya Çıktı!
Hayat Bilgisi'nin Beton Ayşe'siydi: Hayfa Safi Tulun'un Son Hali Ortaya Çıktı!
Bir döneme damga vuran Hayat Bilgisi dizisindeki Beton Ayşe karakterini canlandıran Hayfa Tulun'un son hali ortaya çıktı!
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Perran Kutman, Kerem Kupacı, Tarık Pabuççuoğlu Gökçe Bahadır gibi ünlü isimlerin oyuncu kadrosunda yer aldığı Hayat Bilgisi'ni mutlaka duymuş ya da izlemişsinizdir. Gani Müjde'nin senarist koltuğunda oturduğu Hayat Bilgisi dizisi biliyorsunuz ki bir döneme damgasını vurmuştu.
4 sezon boyunca devam eden Hayat Bilgisi, günümüzde bile hem oyuncuları hem konusu ile ilgi görmeye devam ediyor biliyorsunuz ki.
Hayat Bilgisi'nin en dikkat çeken karakterlerinden bir tanesi de sert yapısıyla öne çıkan Beton Ayşe'ydi hatırlarsanız. Tabii aynı zamanda Beton Ayşe karakterine hayat veren Hayfa Tulun..
Hayat Bilgisi'nin yanı sıra Emret Komutanım ile de ekran karşısına geçen Hayfa Tulun'un son hali sevenlerini şaşırttı.
İşte Hayfa Tulun'un son hali 👇🏻
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