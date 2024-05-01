Bu İddia Ortalık Karıştırır: Kıvanç Tatlıtuğ ve Çağatay Ulusoy'un Küslük Nedeninin Baldız Olduğu İddia Edildi!
Bu İddia Ortalık Karıştırır: Kıvanç Tatlıtuğ ve Çağatay Ulusoy'un Küslük Nedeninin Baldız Olduğu İddia Edildi!
Biliyorsunuz ki bir süredir Kıvanç Tatlıtuğ ve Çağatay Ulusoy'un küs olduğu iddia ediliyor, taraflar ise küslüğü yalanlıyordu. @nurmagazins isimli sosyal medya hesabına gelen yorumda ise ünlü ikilinin küslük sebebinin Başak Dizer'in kardeşi olduğu iddia edildi!
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Hem başarılı oyunculukları hem yakışıklılıkları ile sektörün önde gelen isimlerinden olan Kıvanç Tatlıtuğ ve Çağatay Ulusoy'u mutlaka tanıyorsunuzdur.
Kariyerlerinin yanı sıra özel hayatları ile de sık sık gündeme gelen ünlü ikilinin yakın arkadaş olduğunu bilmeyen yoktur diye düşünüyoruz! Daha doğrusu eski iki yakın arkadaş. Çünkü son dönemlerde sık sık ikilinin arasının bozuk olduğu iddia ediliyor.
Bu iddiaların en büyük nedenlerinden biri ise Kıvanç Tatlıtuğ ve Çağatay Ulusoy'un sosyal medya hesaplarından birbirlerini takip etmiyor olmaları.
Tabii ilk kim kimi takipten çıktı ya da bu küslüğün sebebi ne şimdilik kimse bilmiyor. Çünkü hem Kıvanç Tatlıtuğ hem de Çağatay Ulusoy kendilerine yöneltilen küslük iddialarını net bir dille reddediyor.
Geçtiğimiz saatlerde ortaya atılan küslük iddiası ise ortalığı epey karıştıracak gibi görünüyor! @nurmagazins isimli sosyal medya hesabına gelen bir yoruma göre ünlü ikilinin küslük sebebi Tatlıtuğ'un eşi Başak Dizer'in kardeşiymiş.
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Yine iddiaya göre eski arkadaşlar birlikte tatile çıktığında Ulusoy, Başak Dizer'in kardeşi Buket ile sevgiliymiş ve Ulusoy, Dizer'in kardeşinden ayrıldıktan sonra bir anda Duygu Sarışın ile barışmış.
Kıvanç Tatlıtuğ ve Çağatay Ulusoy'un arası da Tatlıtuğ'un baldızı yüzünden bozulmuş. Tabii bunlar sadece bir iddia ancak bakalım taraflardan bu konuyla ilgili bir açıklama gelecek mi!
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