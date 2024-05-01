Bu İddia Ortalık Karıştırır: Kıvanç Tatlıtuğ ve Çağatay Ulusoy'un Küslük Nedeninin Baldız Olduğu İddia Edildi!

Biliyorsunuz ki bir süredir Kıvanç Tatlıtuğ ve Çağatay Ulusoy'un küs olduğu iddia ediliyor, taraflar ise küslüğü yalanlıyordu. @nurmagazins isimli sosyal medya hesabına gelen yorumda ise ünlü ikilinin küslük sebebinin Başak Dizer'in kardeşi olduğu iddia edildi!