Romantiklik Kanında Var: Taro Emir Tekin’in Kız Tavlamak ve Kız Unutmak İçin Yaptıklarına Büyük Düşeceksiniz!
Romantiklik Kanında Var: Taro Emir Tekin’in Kız Tavlamak ve Kız Unutmak İçin Yaptıklarına Büyük Düşeceksiniz!
Şevval Sam'ın oğlu ünlü oyuncu Taro Emir Tekin, sanatsal ilişki açıklamaları ile dikkat çekti.
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Şimdilerde Yalı Çapkını dizisinde boy gösteren ünlü oyuncu ve fotoğrafçı Taro Emir Tekin'i mutlaka tanıyorsunuzdur.
Sadakatsiz dizisindeki Selçuk karakteri ile kariyerinde çıkış yapan Taro Emir, hem Şevval Sam'ın oğlu olması hem başarılı oyunculuğu hem de özel hayatı ile magazin gündeminin en sevilen isimlerinden biri haline geldi.
Ünlü oyuncu, Fransız sevgilisi Sofia Katc ile yaşadığı ilişkiyle de herkesi kendine hayran bırakıyordu biliyorsunuz ki. Ancak Tekin'in ilişkisine nazar değmiş ve 2022 yılının Aralık ayında Sofia Katc'ın Tarık Emir Tekin'i sosyal medyada her anlamda silmesinin ardından ikilinin ayrıldığını öğrenmiştik.
Hatta daha sonra Taro Emir Tekin yaptığı açıklamalarda sevgilisi Sofia'yı hala unutamadığını ve aşk acısı çektiğini "Sofia'yı unutamadım, hâlâ bocalıyorum bende büyük bir yara bıraktı" sözleriyle itiraf ederek hepimizi üzmüştü.
Romantiklik kanında olan ünlü oyuncu bu sefer de kız tavlamak ve unutmak hakkında yaptığı itiraflar ile dikkatleri üzerine çekti.
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Ünlü oyuncu kız tavlamak için piyano çaldığını ayrılık acısını atlatmak için de şarkı yaptığını söyledi. Hatta ünlü oyuncu şarkısının yakın zamanda yayımlanacağını da duyurdu!
Ah aşk! Sen nelere kadirsin... Siz Taro Emir'in açıklamaları hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım!
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