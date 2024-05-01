Banu Parlak Canlı Yayında "Davadan Vazgeç" Diyen Kullanıcıların Sözleri Karşısında Öfkeden Deliye Döndü!

Sosyal medya fenomeni ve şarkıcı Banu Parlak’ın güzellik merkezinin kurşunlanmasında azmettirici olduğu iddiasıyla suçlanan Dilan Polat ve Engin Polat hakim karşısına çıkmıştı. Parlak, açtığı canlı yayında 'davadan vazgeç' cümleleriyle karşı karşıya kalınca öfkeden deliye döndü.