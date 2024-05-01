Banu Parlak Canlı Yayında "Davadan Vazgeç" Diyen Kullanıcıların Sözleri Karşısında Öfkeden Deliye Döndü!
Banu Parlak Canlı Yayında "Davadan Vazgeç" Diyen Kullanıcıların Sözleri Karşısında Öfkeden Deliye Döndü!
Sosyal medya fenomeni ve şarkıcı Banu Parlak’ın güzellik merkezinin kurşunlanmasında azmettirici olduğu iddiasıyla suçlanan Dilan Polat ve Engin Polat hakim karşısına çıkmıştı. Parlak, açtığı canlı yayında 'davadan vazgeç' cümleleriyle karşı karşıya kalınca öfkeden deliye döndü.
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Hatırlarsanız Banu Parlak'ın iş yeri 1 Ekim 2023 kurşunlanmış ve ünlü fenomen "Artık can güvenliğim olmadığından dolayı başıma bir şey gelirse sorumlusu onlardır." diyerek Polat çiftini hedef göstermişti.
Dükkanı kurşunlanan Banu Parlak, yaşananlardan sonra Polat çiftinden şikayetçi olmuş ve Dilan-Engin Polat çiftinin 'azmettirme' suçundan cezalandırılması istenmişti.
Polatların azmettirme davası geçtiğimiz hafta Küçükçekmece Adliyesi'nde görülmüş ve Polat ailesinin tutukluluğunun devamına karar verilmişti.
Geçtiğimiz günlerde canlı yayın açan Banu Parlak'a takipçileri "davadan vazgeç" diyince Dilan Polat'ın eski arkadaşı olan Parlak, canlı yayında adeta öfkeden deliye döndü.
"Dükkanım kurşunlandı dükkanım! Çocuğumun rızkı!" diyen Banu Parlak takipçilerine de sert çıkıştı!
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