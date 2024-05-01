Görüş Bildir
Haberler
Magazin
Banu Parlak Canlı Yayında "Davadan Vazgeç" Diyen Kullanıcıların Sözleri Karşısında Öfkeden Deliye Döndü!

Banu Parlak Canlı Yayında "Davadan Vazgeç" Diyen Kullanıcıların Sözleri Karşısında Öfkeden Deliye Döndü!

Banu Parlak
Beyza
Beyza - Onedio Editörü
01.05.2024 - 10:23

Sosyal medya fenomeni  ve şarkıcı Banu Parlak’ın güzellik merkezinin kurşunlanmasında azmettirici olduğu iddiasıyla suçlanan Dilan Polat ve Engin Polat hakim karşısına çıkmıştı. Parlak, açtığı canlı yayında 'davadan vazgeç' cümleleriyle karşı karşıya kalınca öfkeden deliye döndü.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Hatırlarsanız Banu Parlak'ın iş yeri 1 Ekim 2023 kurşunlanmış ve ünlü fenomen "Artık can güvenliğim olmadığından dolayı başıma bir şey gelirse sorumlusu onlardır." diyerek Polat çiftini hedef göstermişti.

Hatırlarsanız Banu Parlak'ın iş yeri 1 Ekim 2023 kurşunlanmış ve ünlü fenomen "Artık can güvenliğim olmadığından dolayı başıma bir şey gelirse sorumlusu onlardır." diyerek Polat çiftini hedef göstermişti.

Dükkanı kurşunlanan Banu Parlak, yaşananlardan sonra Polat çiftinden şikayetçi olmuş ve Dilan-Engin Polat çiftinin 'azmettirme' suçundan cezalandırılması istenmişti.

Dükkanı kurşunlanan Banu Parlak, yaşananlardan sonra Polat çiftinden şikayetçi olmuş ve Dilan-Engin Polat çiftinin 'azmettirme' suçundan cezalandırılması istenmişti.

Polatların azmettirme davası geçtiğimiz hafta Küçükçekmece Adliyesi'nde görülmüş ve Polat ailesinin tutukluluğunun devamına karar verilmişti.

Polatların azmettirme davası geçtiğimiz hafta Küçükçekmece Adliyesi'nde görülmüş ve Polat ailesinin tutukluluğunun devamına karar verilmişti.

Geçtiğimiz günlerde canlı yayın açan Banu Parlak'a takipçileri "davadan vazgeç" diyince Dilan Polat'ın eski arkadaşı olan Parlak, canlı yayında adeta öfkeden deliye döndü.

Geçtiğimiz günlerde canlı yayın açan Banu Parlak'a takipçileri "davadan vazgeç" diyince Dilan Polat'ın eski arkadaşı olan Parlak, canlı yayında adeta öfkeden deliye döndü.

"Dükkanım kurşunlandı dükkanım! Çocuğumun rızkı!" diyen Banu Parlak takipçilerine de sert çıkıştı!

"Dükkanım kurşunlandı dükkanım! Çocuğumun rızkı!" diyen Banu Parlak takipçilerine de sert çıkıştı!
İçeriğin Devamı Aşağıda

İşte o anlar 👇🏻

Bu içerikler de ilginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
1
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın