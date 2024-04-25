Tüm Sınıf Onu Tavlamaya Çalışıyordu: Hayat Bilgisi'nin Didem'i Yeliz Doğramacılar'ın Son Hali Ortaya Çıktı!
Tüm Sınıf Onu Tavlamaya Çalışıyordu: Hayat Bilgisi'nin Didem'i Yeliz Doğramacılar'ın Son Hali Ortaya Çıktı!
Hayat Bilgisi dizisinin güzelliğiyle ön plana çıkan karakteri Didem'e hayat veren Yeliz Doğramacılar'ın son hali ortaya çıktı. Ünlü oyuncunun son hali görenleri şaşırttı.
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2000'li yılların en sevilen dizilerinden biri olan Hayat Bilgisi'ni bilmeyen yoktur diye düşünüyoruz. Her karakteri kendine has özelliklere sahip olan dizinin öne çıkan isimlerinden biri de Didem karakterine hayat veren Yeliz Doğramacılar'dı hatırlarsanız.
1996 yılında Gurbetçiler ile ekran kariyerine başlayan ünlü oyuncu daha sonra Ruhsar, Koçum Benim, En Son Babalar Duyar, Hürrem Sultan gibi birçok projede de yer almıştı.
Son olarak Bir Zamanlar Çukurova dizisinde rol alan ünlü oyuncunun son hali ortaya çıktı. Yeliz Doğramacılar'ı yıllar sonra görenler oldukça şaşırdı.
İşte Yeliz Doğramacılar'ın son hali 👇🏻
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Siz ünlü oyuncunun son halini nasıl buldunuz? Yorumlarda buluşalım!
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