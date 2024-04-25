Kayınvalide de İsyan Etti: Engin Polat'ın Annesi Şükran Polat, Tutukluluk Kararına Tepki Gösterdi!

Sosyal medya fenomeni ve şarkıcı Banu Parlak’ın güzellik merkezinin kurşunlanmasında azmettirici olduğu iddiasıyla suçlanan Dilan Polat ve Engin Polat hakim karşısına çıktı. Polatların tutukluluk kararına Engin Polat'ın annesi Şükran Polat'tan tepki geldi!