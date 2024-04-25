Kayınvalide de İsyan Etti: Engin Polat'ın Annesi Şükran Polat, Tutukluluk Kararına Tepki Gösterdi!
Kayınvalide de İsyan Etti: Engin Polat'ın Annesi Şükran Polat, Tutukluluk Kararına Tepki Gösterdi!
Sosyal medya fenomeni ve şarkıcı Banu Parlak’ın güzellik merkezinin kurşunlanmasında azmettirici olduğu iddiasıyla suçlanan Dilan Polat ve Engin Polat hakim karşısına çıktı. Polatların tutukluluk kararına Engin Polat'ın annesi Şükran Polat'tan tepki geldi!
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Banu Parlak'ın iş yeri 1 Ekim 2023 günü saat 02.00 ve 04.30 sularında kurşunlanmış ve ünlü fenomen "Artık can güvenliğim olmadığından dolayı başıma bir şey gelirse sorumlusu onlardır." diyerek Polat çiftini hedef göstermişti hatırlarsanız.
Daha sonra Banu Parlak, Dilan ve Engin Polat çiftinden şikayetçi olmuştu. Polat çiftinin azmettirme davası bugün Küçükçekmece Adliyesi'nde görüldü ve Polat ailesinin tutukluluğunun devamına karar verilmişti.
Hatta Emrullah Erdinç'in haberine göre Dilan Polat'ın yakınları duruşmanın sona ermesinden sonra Banu Parlak'ın yüzüne yönelik saldırı düzenlemişti.
Polatların tutukluluk kararından sonra Dilan Polat'ın eltisi Hazal Erdoğan başta olmak üzere birçok kişiden verilen karara tepki geldi.
Mahkemeden çıkan karara tepki gösteren isimlerden bir tanesi de Dilan Polat'ın kayınvalidesi Şükran Polat oldu.
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Polat, tepkisini kendi cümleleri ile göstermek yerine Ebru Özen'in açıklamalarını yeniden paylaşmayı tercih etti. İşte Şükran Polat'ın paylaşımı 👇🏻
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