Dilan Polat'ın Kendine Zarar Verdiği İddialarına Kayınvalide Şükran Polat'tan İlk Açıklama Geldi!
Dilan Polat'ın Kendine Zarar Verdiği İddialarına Kayınvalide Şükran Polat'tan İlk Açıklama Geldi!
Cezaevinde olan Dilan Polat'ın psikolojik olarak kötü olduğuna dair birçok iddia ile karşılaşmaya devam ederken bu sefer de ünlü fenomenin arkadaşı Dilan Polat'ın kendisine zarar verdiğini iddia etti. Polat hakkında ilk açıklama ise kayınvalide Şükran Polat'tan geldi.
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Lüks ve şatafatlı hayatlarıyla öne çıkan çift, kara para aklama ve vergi kaçırma suçlarından Kasım ayının ilk günlerinde önce gözaltına alınmış ardından tutuklanarak cezaevine gönderilmişti hatırlarsanız.
Yaklaşık altı aydır cezaevinde olan Dilan Polat'ın psikolojik olarak kötü bir durumda olduğu söyleniyordu biliyorsunuz ki. Hatta ünlü fenomen avukatı aracılığıyla ve gönderdiği mektuplarla kötü bir durumda olduğunu, sürekli ağladığını ve çocuklarını çok özlediğini dile getiriyordu.
Son olarak ise Dilan Polat'ın arkadaşı Candan Toprak, yaptığı paylaşım ile Polat'ın kendisine zarar verdiğini ve vücudunda morluklar ile kesikler olduğunu iddia etmişti.
Polat'ın kendine zarar verip vermediği merak edilirken ünlü fenomen hakkında ilk açıklama Polat'ın kayınvalidesi Şükran Polat'tan geldi.
Şükran Polat, Instagram hesabından yaptığı paylaşım ile haberlerin doğru olduğunu ve Dilan Polat'ın mahkeme sonrasında kendine zarar verdiğini açıkladı.
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İşte Şükran Polat'ın açıklaması 👇🏻
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