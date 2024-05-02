Dilan Polat'ın Kendine Zarar Verdiği İddialarına Kayınvalide Şükran Polat'tan İlk Açıklama Geldi!

Cezaevinde olan Dilan Polat'ın psikolojik olarak kötü olduğuna dair birçok iddia ile karşılaşmaya devam ederken bu sefer de ünlü fenomenin arkadaşı Dilan Polat'ın kendisine zarar verdiğini iddia etti. Polat hakkında ilk açıklama ise kayınvalide Şükran Polat'tan geldi.