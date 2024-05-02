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Dilan Polat Feyz mi Aldı? Kendine Zarar Verdiği İddia Edilen Dilan Yeni Bir Nihal Candan Vakası mı Olacak?

Dilan Polat Feyz mi Aldı? Kendine Zarar Verdiği İddia Edilen Dilan Yeni Bir Nihal Candan Vakası mı Olacak?

Dilan Polat Nihal Candan
GNS
GNS - Onedio Editörü
02.05.2024 - 10:51

Cezaevinde olan Dilan Polat'ın psikolojik olarak kötü olduğuna dair sık sık haberler görmeye devam ediyoruz. Avukatları ve mektupları aracılığıyla durumunu anlatan Dilan Polat'a dair yeni bir iddia geldi. Nihal Candan'ın anoreksiya tanısı ile tahliye edilmesinin ardından, Dilan Polat'ın arkadaşı fenomen ismin cezaevinde kendine zarar vermeye başladığını anlattı.

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Dilan Polat, Engin Polat ve beraberindeki 12 kişi Kasım ayının ilk günlerinde önce gözaltına alınmış ardından tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Dilan Polat, Engin Polat ve beraberindeki 12 kişi Kasım ayının ilk günlerinde önce gözaltına alınmış ardından tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

'Kara Para Aklamak', 'Vergi Kaçırmak', 'Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi', 'Vergi Usul Kanunu ile Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis', 'Şans Oyunları Düzenlenmesi kanunlarına muhalefet' gibi suçlardan yargılanan ve tutuklanan Polat ailesi, 7 aydır cezaevinde.

Bu süreçte hiçbir şeyden haberi olmadığını ve haksız yere cezaevinde tutulduğunu söyleyen Dilan Polat'ın psikolojik olarak kötü bir durumda olduğu söyleniyordu.

Bu süreçte hiçbir şeyden haberi olmadığını ve haksız yere cezaevinde tutulduğunu söyleyen Dilan Polat'ın psikolojik olarak kötü bir durumda olduğu söyleniyordu.

Avukatı aracılığıyla ve gönderdiği mektuplarla kötü bir durumda olduğunu, sürekli ağladığını ve çocuklarını çok özlediğini dile getiren Dilan Polat, geçtiğimiz gün son olarak Banu Parlak davasında görüntülenmişti.

Üst üste farklı davalar yüzünden yargılanan ve hüküm yiyen Polat'ın cezaevinde psikolojik destek aldığı ve ilaç kullandığı da paylaşılmıştı.

Üst üste farklı davalar yüzünden yargılanan ve hüküm yiyen Polat'ın cezaevinde psikolojik destek aldığı ve ilaç kullandığı da paylaşılmıştı.

Bunun üzerine Dilan Polat'ın yakın arkadaşı Candan Toprak herkesin dikkatini çeken iddialarda bulundu.

Geçtiğimiz hafta cezaevindeki Nihal Candan'ın anoreksiya teşhisiyle tahliye edilmesinin ardından pek çok avukat bu duruma itiraz etmişti.

Geçtiğimiz hafta cezaevindeki Nihal Candan'ın anoreksiya teşhisiyle tahliye edilmesinin ardından pek çok avukat bu duruma itiraz etmişti.

37 kiloya düşen ve sağlık dolayısıyla tahliye edilen Nihal Candan'ın durumuna avukatlar itiraz etmiş ve dilekçe verilmişti. Dışardaki Nihal Candan'ın açıklamaları ve sözleri üzerine herkes yeni gelişmelere dikkat kesilmişti.

Candan Toprak'ın iddialarına göre Dilan Polat da kendine zarar vereceğini söylüyormuş.

Candan Toprak'ın iddialarına göre Dilan Polat da kendine zarar vereceğini söylüyormuş.

Özellikle Perşembe günü görülen Banu Parlak davasının ardından cezaevine geri dönen Dilan Polat, kendine zarar vereceğini söyleyip duruyormuş.

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"Madem buradan çıkamayacağım artık yaşamak istemiyorum" demiş.

"Madem buradan çıkamayacağım artık yaşamak istemiyorum" demiş.

@blogyagmuru3 kullanıcı adlı İlhan Çevik'in aktardıklarına göre Canan Toprak, Dilan Polat'ın kendine zarar vermeye başladığını iddia etmiş.

Canan Toprak, "Beni artık vicdanım kaldırmıyor. Dostumun çığlıklarına kulaklarımı kapatamıyorum." dedi.

Canan Toprak, "Beni artık vicdanım kaldırmıyor. Dostumun çığlıklarına kulaklarımı kapatamıyorum." dedi.

Toprak'ın Dilan Polat için söyledikleri:

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