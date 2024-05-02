Dilan Polat Feyz mi Aldı? Kendine Zarar Verdiği İddia Edilen Dilan Yeni Bir Nihal Candan Vakası mı Olacak?
Dilan Polat Feyz mi Aldı? Kendine Zarar Verdiği İddia Edilen Dilan Yeni Bir Nihal Candan Vakası mı Olacak?
Cezaevinde olan Dilan Polat'ın psikolojik olarak kötü olduğuna dair sık sık haberler görmeye devam ediyoruz. Avukatları ve mektupları aracılığıyla durumunu anlatan Dilan Polat'a dair yeni bir iddia geldi. Nihal Candan'ın anoreksiya tanısı ile tahliye edilmesinin ardından, Dilan Polat'ın arkadaşı fenomen ismin cezaevinde kendine zarar vermeye başladığını anlattı.
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Dilan Polat, Engin Polat ve beraberindeki 12 kişi Kasım ayının ilk günlerinde önce gözaltına alınmış ardından tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.
Bu süreçte hiçbir şeyden haberi olmadığını ve haksız yere cezaevinde tutulduğunu söyleyen Dilan Polat'ın psikolojik olarak kötü bir durumda olduğu söyleniyordu.
Üst üste farklı davalar yüzünden yargılanan ve hüküm yiyen Polat'ın cezaevinde psikolojik destek aldığı ve ilaç kullandığı da paylaşılmıştı.
Geçtiğimiz hafta cezaevindeki Nihal Candan'ın anoreksiya teşhisiyle tahliye edilmesinin ardından pek çok avukat bu duruma itiraz etmişti.
Candan Toprak'ın iddialarına göre Dilan Polat da kendine zarar vereceğini söylüyormuş.
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"Madem buradan çıkamayacağım artık yaşamak istemiyorum" demiş.
Canan Toprak, "Beni artık vicdanım kaldırmıyor. Dostumun çığlıklarına kulaklarımı kapatamıyorum." dedi.
Toprak'ın Dilan Polat için söyledikleri:
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