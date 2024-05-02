Sertab Erener Sezen Aksu ile Kolları Sıvayıp Boya Badanaya Giriştiği Anların Altına "Bu Aralar Böyleyiz" Yazdı
Sertab Erener Sezen Aksu ile Kolları Sıvayıp Boya Badanaya Giriştiği Anların Altına "Bu Aralar Böyleyiz" Yazdı
Sevilen şarkıcılar Sertab Erener ve Sezen Aksu genellikle sosyal medya hesaplarından yaptıkları eğlenceli ve nostaljik paylaşımlarla güldürüyor. Geçtiğimiz saatlerde boya yaparkenki anlarını paylaşan ikili yorum yağmuruna tutuldu!
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Sesiyle, konserleriyle ve hatta klipleriyle adını oldukça fazla duyduğumuz, Türk pop müziğinin önemli isimlerinden Sertab Erener son zamanlarda adından sıklıkla söz ettirmeye başladı.
Sadece müziğine değil doğal hallerine de hayranlık duyulan isim geçtiğimiz günlerde "Mecbursun" isimli şarkısı için çıkarttığı kliple gündeme bomba gibi oturmuştu.
Müziğinin yanı sıra sosyal medya kullanımıyla da adından bahsettirem Erener son zamanlarda 'botoks' eleştirilerine paylaşımlarıyla cevap veren şarkıcı konuya esprili yaklaşımıyla dikkat çekmişti.
Türk müziğinin bir başka devi olan Sezen Aksu ile dostluğunu duymayanın kalmadığı Sertab Erener yaptığı nostaljik paylaşımlarla da çok konuşuluyor.
Sempatik halleriyle sevilen ikili bu sefer de kolları sıvayıp boya yaptığı anları takipçileriyle paylaştı! Sertab Erener yayınladığı gönderinin altına "Biz boyacılar işimizi ciddiye alırız . ❤️😍😇Sezen’im ile bugünlerde böyleyiz 😘" notunu düştü.
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Türk müziğinin en sevilen isimlerinden olan ve yıllardır süren dostluklarına gıpta edilen Erener ve Aksu'nun bu samimi anlarına kısa sürede birçok beğeni ve yorum yağdı!
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