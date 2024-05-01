Tekrar Ameliyata Alınmıştı: Yüzüne Nazar Değen Cenk Eren Operasyondan Sonra Yine Kendini Beğenmeye Doyamadı

Geçirdiği yüz gerdirme ameliyatının ardından, kendini paylaşmalara doyamayan Cenk Eren'e nazar değmiş, ve şarkıcı apar topar gözünden geçireceği operasyon için hastaneye yatmıştı. Hastaneden paylaşım yapan Cenk Eren'in açıklaması güldürdü!