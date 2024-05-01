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Tekrar Ameliyata Alınmıştı: Yüzüne Nazar Değen Cenk Eren Operasyondan Sonra Yine Kendini Beğenmeye Doyamadı

Tekrar Ameliyata Alınmıştı: Yüzüne Nazar Değen Cenk Eren Operasyondan Sonra Yine Kendini Beğenmeye Doyamadı

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Onedio Üyesi
01.05.2024 - 20:26

Geçirdiği yüz gerdirme ameliyatının ardından, kendini paylaşmalara doyamayan Cenk Eren'e nazar değmiş, ve şarkıcı apar topar gözünden geçireceği operasyon için hastaneye yatmıştı. Hastaneden paylaşım yapan Cenk Eren'in açıklaması güldürdü!

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90'lı yıllardan beri hayatımızda olan, dillere pelesenk parçalarıyla nam salmış ünlü şarkıcı Cenk Eren'i tanımayanınız yoktur! Estetikleriyle meslektaşlarına yetişen şarkıcı son günlerde epey bir gündemde.

90'lı yıllardan beri hayatımızda olan, dillere pelesenk parçalarıyla nam salmış ünlü şarkıcı Cenk Eren'i tanımayanınız yoktur! Estetikleriyle meslektaşlarına yetişen şarkıcı son günlerde epey bir gündemde.

Yüz gerdirme ameliyatının ardından son halini paylaşmalara doyamayan isim değişimiyle gündeme bomba gibi oturmuştu.

Yüz gerdirme ameliyatının ardından son halini paylaşmalara doyamayan isim değişimiyle gündeme bomba gibi oturmuştu.

Kuşum Aydın'ın estetik operasyonu sonrası resmen kıskandığı Eren dillere düşmüş ve yüzündeki değişimle adından bahsettirmeye başlamıştı.

Kuşum Aydın'ın estetik operasyonu sonrası resmen kıskandığı Eren dillere düşmüş ve yüzündeki değişimle adından bahsettirmeye başlamıştı.

Kuşum Aydın'ın tepkisi için👇

Fakat eski yüzünden eser kalmayan Cenk Eren bu görünümünü paylaştıkça gündeme oturmuş ve en sonunda nazara gelmişti! Retinasının yırtıldığını açıklayan şarkıcı ameliyata alınacağını söylemişti...

Fakat eski yüzünden eser kalmayan Cenk Eren bu görünümünü paylaştıkça gündeme oturmuş ve en sonunda nazara gelmişti! Retinasının yırtıldığını açıklayan şarkıcı ameliyata alınacağını söylemişti...

Burada bahsetmiştik 👇

Geçtiğimiz salı günü operasyona alınan Cenk Eren, ameliyat sonrası şaşırtmadı ve hemen paylaşım yaptı! "Dün sabah retina ameliyatım prof.Dr Tunç Ovalı hocam sayesinde çok başaralı geçti aslında bu gün evime geçmem gerekiyordu ama evime giden yollar kapalı olduğu için hastaneden bir gece daha kalıcam." notunu düşen isim "Bu ara hasta yatağında bile yakışıklıyım😂😂" diye ekledi!

Geçtiğimiz salı günü operasyona alınan Cenk Eren, ameliyat sonrası şaşırtmadı ve hemen paylaşım yaptı! "Dün sabah retina ameliyatım prof.Dr Tunç Ovalı hocam sayesinde çok başaralı geçti aslında bu gün evime geçmem gerekiyordu ama evime giden yollar kapalı olduğu için hastaneden bir gece daha kalıcam." notunu düşen isim "Bu ara hasta yatağında bile yakışıklıyım😂😂" diye ekledi!

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