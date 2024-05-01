Uzun Süredir Adından Bahsettirmeyen Şeyma Subaşı Paylaştığı Fotoğraflarla Bomba Gibi Bir Dönüş Yaptı
Uzun Süredir Adından Bahsettirmeyen Şeyma Subaşı Paylaştığı Fotoğraflarla Bomba Gibi Bir Dönüş Yaptı
Uzun süredir magazin gündeminden uzak duran Şeyma Subaşı çok konuşulacak pozlar paylaştı!
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Yaşadığı evliliklerle adından bahsettirmeye başlayan ve Acun Ilıcalı ile yaşadığı birliktelikle herkesin tanıdığı Şeyma Subaşı şüphesiz en çok konuşulan isimlerden biri.
Lüks yaşantısı ve dünyanın dört bir yanına yaptığı seyahatlerle, kızıyla ilişkisiyle dillerden düşmeyen Subaşı'nın özel hayatı da bir o kadar çalkantılı.
Evlilikleriyle olduğu kadar boşanmalarıyla da gündem olan isim, son zamanlarda Mısırlı iş adamı ile yaptığı düğünle, ardından hemen aldığı ayrılık kararıyla konuşulmuş ve en son bu evliliğin bitme nedeninin ihanet olduğu ortaya çıkmıştı.
Her zaman olduğu gibi konuşulanlara ve haberlere aldırmayan isim sosyal medya hesabından yaptığı günlük paylaşımlara son hızıyla devam ediyordu.
Ta ki geçtiğimiz saatlere kadar...Cesur pozlarıyla kameraya karizmatik pozlar veren Şeyma Subaşı yine çok konuşuldu!
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Her zaman spor, sağlıklı yaşam paylaşımları yapan Subaşı'nın beklenmedik tarzı herkesi şaşırttı!
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