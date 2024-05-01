İhanet İddialarıyla Ortalığı Birbirine Katan Bülent Şakrak ve Esra Akpınar'dan İlk Beraber Kare Geldi!
İhanet İddialarıyla Ortalığı Birbirine Katan Bülent Şakrak ve Esra Akpınar'dan İlk Beraber Kare Geldi!
Ceyda Düvenci ile ayrılığı sonrası Esra Akpınar'la yeni bir ilişkiye yelken açan Bülent Şakrak'tan sevgilisiyle ilk poz geldi!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Bülent Şakrak ve Ceyda Düvenci'nin 2015 senesinde başlayıp 2023 senesinde son bulan büyük aşkı ve mutlu evliliği ikiliyi seven sevmeyen herkesi şoke etmişti.
Kızları Melisa ve oğulları Ali ile paylaştıkları sevimli aile fotoğraflarıyla ilgi çeken Düvenci ve Şakrak geçtiğimiz sene Temmuz ayında ani bir kararla boşanmış ve ihanet iddialarının önüne geçememişlerdi.
Sevilen çift tek celsede boşanarak sevenlerini üzmüş fakat hiçbir açıklamada bulunmamıştı hatırlarsanız. Bu süreçte Düvenci'nin paylaşımlarından ihanet iddiaları ortaya atılmıştı...
Geçtiğimiz ay Şakrak'ın, Düvenci ile evliliği sırasında meslektaşı Esra Akpınar'la yakınlaştığı haberi gündemi resmen sallamış ve gözlerin oyuncuya yeniden dönmesini sağlamıştı!
İhanet iddialarını yalanlayan Akpınar, Bülent Şakrak ile dört aydır aşk yaşadığını söylemişti. Kameralara yakalanan oyuncu ise aynı şekilde "ortada ihanet yok" demişti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Aynı gecenin ilerleyen saatlerinde Zeynep Bastık konseri sırasında samimi şekilde görüntülenen ikili...
Yine şarkıcının paylaşımıyla geçtiğimiz saatlerde ilk beraber karelerini vermiş oldular!
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın