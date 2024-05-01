Aşk Haberiyle Şaşırtan Rapçi Blok3 ve Nilsu Berfin Aktaş'ın Ayrılık Nedeni "İsminin Hakkını Vermiş" Dedirtti
Aşk Haberiyle Şaşırtan Rapçi Blok3 ve Nilsu Berfin Aktaş'ın Ayrılık Nedeni "İsminin Hakkını Vermiş" Dedirtti
Kaynak: https://www.mynet.com/ayriliklari-cok...
“Korkma Ben Yanındayım” dizisinin başrolü Nilsu Berfin Aktaş ve rapçi Blok3'ün ayrılık nedeni ortaya çıktı! Ayrılık nedenini duyanların yorumlarıysa gecikmedi!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Kuzey Yıldızı, İlk Aşk ve Son Yaz dizileriyle tanınan, oyuncu Nilsu Berfin Aktaş “Korkma Ben Yanındayım” isimli yapımla tekrardan izleyici karşısına geçmiş ve bu sefer başrolü canlandırarak çok konuşulmuştu.
2021 yılında sessiz sedasız evlenip 2023'te boşanan güzel oyuncu adından çalkantılı aşk hayatıyla da sık sık bahsettiriyor.
Özel hayatıyla gündemden düşmeyen güzel oyuncu geçtiğimiz şubat ayında, ani bir sosyal medya paylaşımıyla rapçi Blok3 ile olan birlikteliğini herkese duyurmuştu.
Bir anda aşklarını sosyal medya hesaplarından paylaştıkları fotoğraflarla gözler önünde yaşamaya başlayan taze çiftimiz büyük bir çoğunluğu şoke etmişti.
Rapçi Blok3'ün 14 Şubat paylaşımlarından aşk yaşadıkları anlaşılan çift, kendisinin büyük laflarına rağmen kısa bir sürenin ardından ayrıldıklarını ortaya çıkmıştı!
İçeriğin Devamı Aşağıda
"Yengeniz" notuyla paylaştığı fotoğrafları aniden silmesiyle haberleri doğrulayan rapçi ve güzel oyuncunun ayrılık nedeni ise geçtiğimiz saatlerde ortaya çıktı!
Kısa süren birliktelikleriyle gündemi sarsıp geçen ikilinin ilişkisi meğerse Blok3 yüzünden bitmiş! Nilsu Berfin Aktaş'ın yer aldığı "Korkma Ben Yanındayım" dizisinde rol gereği Eren Ören’le öpüşmesi olay olmuş...
Dizide oyuncu partneri ile uzun bir öpüşme sahnesi çeken Aktaş'ı kıskanan rapçi Blok3 bu sahneden oldukça rahatsız olmuş ve "Beni aldattın" açıklamasıyla güzel oyuncuyla ilişkisini bitirmiş.
İçeriğin Devamı Aşağıda
İçeriğin Devamı Aşağıda
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın