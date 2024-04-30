Nazan Öncel, Aşırı Botokslu Görüntüsüyle Tepki Çeken Sertab Erener'e "Yüzünüzle Fazla Oynamayın" Mesajı Verdi

Geçtiğimiz günlerde yeni müziği için yayınladığı kliple uzun sürenin ardından sektöre yeniden giriş yapan Sertab Erener estetikli görünümüyle dikkat çekmiş ve birçok eleştiri almıştı. Yorumlara sessiz kalmayan Erener'in yeni görünümüne Nazan Öncel'den gönderme geldi!