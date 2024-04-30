Nazan Öncel, Aşırı Botokslu Görüntüsüyle Tepki Çeken Sertab Erener'e "Yüzünüzle Fazla Oynamayın" Mesajı Verdi
Nazan Öncel, Aşırı Botokslu Görüntüsüyle Tepki Çeken Sertab Erener'e "Yüzünüzle Fazla Oynamayın" Mesajı Verdi
Geçtiğimiz günlerde yeni müziği için yayınladığı kliple uzun sürenin ardından sektöre yeniden giriş yapan Sertab Erener estetikli görünümüyle dikkat çekmiş ve birçok eleştiri almıştı. Yorumlara sessiz kalmayan Erener'in yeni görünümüne Nazan Öncel'den gönderme geldi!
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Şarkılarıyla ve büyüleyici sesiyle dinleyenleri alıp bambaşka yerlere götüren güzel şarkıcı Sertab Erener'i duymayan yoktur. Eurovision'daki tek şampiyonumuz olan şarkıcı ülkemizin adını sesiyle duyurmayı başarmış nadir isimlerden biri.
‘Everyway That I Can’ parçasını 2000'li yılların unutulmaz şarkılarından biri haline getiren Erener her şarkısıyla konuşulmayı başarıyor.
Sadece müziğine değil doğal hallerine de hayranlık duyulan isim geçtiğimiz günlerde "Mecbursun" isimli şarkısı için çıkarttığı kliple gündeme bomba gibi oturdu.
Ünlü birçok isim gibi estetik ve botoks furyasına katıldığı düşünülen Sertab Erener kısa sürede çok sayıda eleştiri almıştı.
Yapılan kötü yorumlara sessiz kalmamayı tercih eden Erener'e sadece sosyal medya kullanıcılarından değil ünlü bir isimden de ufak bir uyarı geldi!
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Nazan Öncel de geçtiğimiz gün Bostancı Gösteri Merkezi'nde verdiği konserde ettiği sözlerle estetik operasyonlarla gündeme gelen meslektaşlarına göndermede bulundu!
"Benim cildimde fazla makyaj yok, her şeyim çok doğal. Yüzünüzle fazla oynamayın" mesajı veren Öncel, akıllara Sertab Erener'i getirdi!
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