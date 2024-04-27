Özge Özpirinçci'nin İntegralin Müfredattan Kalkmasına Verdiği "Bizim Günahımız Neydi?" Tepkisi Kahkahaya Boğdu
Özge Özpirinçci'nin İntegralin Müfredattan Kalkmasına Verdiği "Bizim Günahımız Neydi?" Tepkisi Kahkahaya Boğdu
Güzel oyuncu Özge Özpirinçci'nin integralin müfredattan kalkmasına verdiği tepki güldürdü.
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Sandık Kokusu isimli yeni dizisiyle seyirciyle buluşan Özge Özpirinçci yıllardır merakla takip edilen ve sevilen oyunculardan biri.
2021 senesinde Burak Yamantürk'le dünyaevine giren Özpirinçci, aynı zamanda yer aldığı Aşk Yeniden dizisiyle hafızlarda yer etmişti.
Sosyal medya hesabından paylaştığı sevimli aile pozlarıyla ilgi toplamaya devam eden Özpirinçci özellikle kızı Mercan ile yaptığı paylaşımlara birçok güzel yorum ve beğeni alıyor.
En doğal halleri ve samimiyetiyle çok sevilen Özpirinçci yine sık sık sosyal medya hesabından yaptığı komik paylaşımlarla dikkat çekiyor hepimizin bildiği gibi.
Çoğu zaman düşüncelerini X hesabından esprili bir dille paylaşan Özpirinçci dün tüm güdemi sallayan o habere sessiz kalamadı!
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Geçtiğimiz gün integral konusunun matematik dersinin müfredatından kaldırılmasına yine herkesin iç sesiymişçesine tepki veren güzel oyuncu paylaştığı tweet ile konuşuldu.
İntegral konusunun müfredattan kaldırılmasına "Bizim günahımız neydi?" şeklinde cevap veren oyuncu yine güldürdü!
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