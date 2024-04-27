Hadise'den İnciler! Yeni Fotoğraflarıyla Yazı Getiren Şarkıcı Paylaşımın Altına Yazdığı Dizelerle Güldürdü
Hadise'den İnciler! Yeni Fotoğraflarıyla Yazı Getiren Şarkıcı Paylaşımın Altına Yazdığı Dizelerle Güldürdü
Şu sıralar gündemden düşmeyen güzel şarkıcı Hadise, tatil pozlarının altına yazdığı şairane dizlerlerle takipçilerini güldürdü.
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Sesiyle dinleyenleri her seferinde büyüleyen güzel şarkıcı Hadise son dönemlerde frikik tartışması, dansları, sahne kostümleri derken adından sıkça bahsettiriyor.
Şov diyince akıllara gelen ilk isimlerden biri olan şarkıcı verdiği enerjiyle ve tutulan şarkılarıyla büyük bir kitle tarafından takip ediliyor ve beğeniliyor hepimizin bildiği gibi.
Sosyal medya paylaşımları her seferinde olay olan isim Maldivlere yaptığı tatilden paylaştığı pozlarla Banu Alkan tarafından bile mercek altına alınmıştı.
Epeydir gündemden düşmeyen ünlü şarkıcı yine ve yeniden dikkat çekti fakat bu sefer pozlarıyla değil fotoğrafların altına düştüğü şairane dizelerle!
İşte o dizeler👇
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