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Hadise'den İnciler! Yeni Fotoğraflarıyla Yazı Getiren Şarkıcı Paylaşımın Altına Yazdığı Dizelerle Güldürdü

Hadise'den İnciler! Yeni Fotoğraflarıyla Yazı Getiren Şarkıcı Paylaşımın Altına Yazdığı Dizelerle Güldürdü

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Onedio Üyesi
27.04.2024 - 19:17

Şu sıralar gündemden düşmeyen güzel şarkıcı Hadise, tatil pozlarının altına yazdığı şairane dizlerlerle takipçilerini güldürdü.

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Sesiyle dinleyenleri her seferinde büyüleyen güzel şarkıcı Hadise son dönemlerde frikik tartışması, dansları, sahne kostümleri derken adından sıkça bahsettiriyor.

Sesiyle dinleyenleri her seferinde büyüleyen güzel şarkıcı Hadise son dönemlerde frikik tartışması, dansları, sahne kostümleri derken adından sıkça bahsettiriyor.

Şov diyince akıllara gelen ilk isimlerden biri olan şarkıcı verdiği enerjiyle ve tutulan şarkılarıyla büyük bir kitle tarafından takip ediliyor ve beğeniliyor hepimizin bildiği gibi.

Şov diyince akıllara gelen ilk isimlerden biri olan şarkıcı verdiği enerjiyle ve tutulan şarkılarıyla büyük bir kitle tarafından takip ediliyor ve beğeniliyor hepimizin bildiği gibi.

Sosyal medya paylaşımları her seferinde olay olan isim Maldivlere yaptığı tatilden paylaştığı pozlarla Banu Alkan tarafından bile mercek altına alınmıştı.

Sosyal medya paylaşımları her seferinde olay olan isim Maldivlere yaptığı tatilden paylaştığı pozlarla Banu Alkan tarafından bile mercek altına alınmıştı.

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Epeydir gündemden düşmeyen ünlü şarkıcı yine ve yeniden dikkat çekti fakat bu sefer pozlarıyla değil fotoğrafların altına düştüğü şairane dizelerle!

Epeydir gündemden düşmeyen ünlü şarkıcı yine ve yeniden dikkat çekti fakat bu sefer pozlarıyla değil fotoğrafların altına düştüğü şairane dizelerle!

İşte o dizeler👇

İşte o dizeler👇

Tersim, baby, zaman alır bana alışman.

Alışma zaten, gülüm, ben sana yaramam.

Kendime yaramadım, derin benim yaralarım.

İnan, sana zararım, sen için seni salarım.

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Gelen yorumlara birlikte bakalım👇
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