Kendini En Tepede Görüp Geriye Kalan Herkesi Gömen Banu Alkan'dan "Hadise'nin Memeleri" ve Frikik Analizi!
Kendini En Tepede Görüp Geriye Kalan Herkesi Gömen Banu Alkan'dan "Hadise'nin Memeleri" ve Frikik Analizi!
Sosyal medya paylaşımlarıyla herkesi güldüren, ortalığı birbirine katan Banu Alkan'ı çoğumuz kendisine olan sevgisiyle ve ünlüler hakkındaki paylaşımlarıyla biliyoruz. Hadise'nin gündemden düşmeyen frikik tartışması herkeslerin çenesini yorarken Banu Altan yine duramadı, duruma el attı...
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Yıllardır kendine olan sevgisi ile gündeme gelen, sosyal medya paylaşımlarıyla herkesi güldüren, dünyaca ünlü isimlerin kendisine özendiğini söyleyen Banu Alkan'ı tanımayan yoktur.
Uzun bir süre Türkiye'nin en güzel kadını olarak anılan Afrodit lakaplı Banu Alkan paylaşımlarıyla adından sıkça bahsettiren isimlerden biri. Gerek Kylie Jenner'ın kendisine özendiğini düşünmesi gerek öz sevgisi derken kendisi magazin gündemine oldukça sık geliyor.
En son izleyicinin karşısına Dünya Güzellerim Masada ile çıkan Banu Alkan, programın sonlanmasıyla birlikte kendi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlara geri döndü.
Bununla birlikte Instagram hesabını magazin sayfası gibi kullanmaya başlayan Banu Altan, güzel şarkıcı Hadise'yi hikayesine ekledi.
Bununla yetinmeyen nam-ı diğer Afrodit şarkıcının tatilden yaptığı paylaşımları hikayesine ekleyerek yorum yapmaya devam etti. "Hadise'de estetik yok" açıklaması yapan Alkan her şeye açıklık getirdi adeta...
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Son olarak, "Hadise demek frikik demek" yazan Banu Alkan, şarkıcının son günlerde gündemde olan frikik tartışmasına hesabından yaptığı cevaplarla bir nevi cevap verdi...
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