Ünlü Komedyen Ata Demirer’den Meşhur Filmi Eyvah Eyvah Hakkında Şok İtiraf!
Ünlü Komedyen Ata Demirer’den Meşhur Filmi Eyvah Eyvah Hakkında Şok İtiraf!
Aslı Şafak’la İşin Aslı programına konuk olan Ata Demirer samimi birçok açıklamada bulundu. Travmaları sonrası yaratıcılığının arttığını söyleyen ünlğ komedyen Eyvah Eyvah filminin ardındaki hikayeyi anlattı.
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Hem hayat tarzını hem de esprilerini sinema sektörüne taşıyarak günüzümün en ünlü komedyenlerinden biri olan Ata Demirer'i yıllardır orataya koyduğu oyunculuğu ve yetenekleriyle hepimiz yakından tanıyoruz.
En son beyaz perdeye Bursa Bülbül'ü isimli filmiyle çıkan Demirer yine hem sesine hem de oyunculuğa izleyenleri hayran bırakmıştı!
18 Nisan günü, Aslı Şafak’la İşin Aslı programına konuk olan Ata Demirer samimi birçok açıklamada bulundu. Aslı Şafak’ın sorduğu hayatının hangi dönemlerinde daha verimli oldun?" sorusuna cevabı ise beklenmedik yerden oldu!
"Bu benim hayatımda çok önemli bir şey şu an sorduğun. Ben hep büyük travmalar geçirdikten sonra çok verimli oldum. Avrupa Yakası’ndan yeni ayrılmıştım çok bunalımlı bir dönemdi." diyen Demirer meşhur filmini örnek verdi.
Travmaları sonrası yaratıcılığının arttığını söyleyen Ata Demirer "Eyyvah Eyvah 1’ de öyledir. Eyyvah Eyvah 1’i yazdığımda özel hayatımda sorunlu bir dönem geçiriyordum. Bir şekilde orada olmak istemedim ama orada olmak zorundaydım." dedi
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"Ben buradan nasıl çıkarım diye düşündüm en çok olmak istediğim yeri düşündüm. Dedim şu an en çok olmak istediğim yer kuzey ege Bozcaada, Gökçeada, Geyikli o taraflar." diyen Ata Demirer Eyvah Eyvah'ın hikayesinin nasıl başladığını anlattı.
"Dedim bir kız göreyim yolda aşık olayım. Bir Müjgan yaratıyım. Ben aslında kendime bir masal yaratmıştım o duygunun içinden çıkabilmek için. O şekilde Eyvah Eyvah çıktı” sözleriyle konuya açıklık getiren isim meşhur filminin ardında yaşananları böyle ifade etti!
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