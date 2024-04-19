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Çiçeği Burnunda Teyzeden İlk Açıklama: Şevval Sam, Can Dostu Eda Ece'nin Minik Bebeğini Öve Öve Bitiremedi!

Çiçeği Burnunda Teyzeden İlk Açıklama: Şevval Sam, Can Dostu Eda Ece'nin Minik Bebeğini Öve Öve Bitiremedi!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Onedio Üyesi
19.04.2024 - 13:47

Eda Ece'nin bebişi Mina İpek hakkında ilk defa kameralara konuşan çiçeği burnunda teyze Şevval Sam'ın annelik deneyimini ilk defa yaşayan arkadaşı hakkında söyledikleri gözleri doldurdu. Detaylar 👇

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Yasak Elma dizisiyle kalpleri fetheden Eda Ece ve Şevval Sam ikilisinin o günden beri yediği içtiği ayrı gitmiyor bildiğimiz gibi.

Yasak Elma dizisiyle kalpleri fetheden Eda Ece ve Şevval Sam ikilisinin o günden beri yediği içtiği ayrı gitmiyor bildiğimiz gibi.

Dostluklarını herkese duyurmuş güzel iki ismin arkadaşlığı sosyal medya hesaplarından paylaştıkları fotoğraflarla büyük bir ilgi görüyor.

Dostluklarını herkese duyurmuş güzel iki ismin arkadaşlığı sosyal medya hesaplarından paylaştıkları fotoğraflarla büyük bir ilgi görüyor.

Eylül ayında rüya gibi düğününle evlenen Eda Ece'yi can dostu Şevval Sam diğer birçok arkadaşı gibi yalnız bırakmamış, bu güzel gününde onun yanında olmuştu tabii...

Eylül ayında rüya gibi düğününle evlenen Eda Ece'yi can dostu Şevval Sam diğer birçok arkadaşı gibi yalnız bırakmamış, bu güzel gününde onun yanında olmuştu tabii...

Düğünden birkaç ay sonra hamile olduğunu duyuran Eda Ece'ye binlerce tebrik mesajı yağmış ve herkes heyecanlı bir bekleyiş içine girmişti. Bebeğin cinsiyetinden ismine her konu ayrı olay olmuştu hatırlarsanız...

Düğünden birkaç ay sonra hamile olduğunu duyuran Eda Ece'ye binlerce tebrik mesajı yağmış ve herkes heyecanlı bir bekleyiş içine girmişti. Bebeğin cinsiyetinden ismine her konu ayrı olay olmuştu hatırlarsanız...

Şevval Sam, “Teyze oluyorum” diyerek yakın dostu Eda Ece’nin hamile olduğunu doğrulamıştı ve güzel oyuncunun heyecanına ortak olmuştu.

Şevval Sam, “Teyze oluyorum” diyerek yakın dostu Eda Ece’nin hamile olduğunu doğrulamıştı ve güzel oyuncunun heyecanına ortak olmuştu.
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4 Nisan günü anne ve babasına sürpriz yaparak, dünyaya gözlerini açan Mina İpek bebek ani gelişiyle herkesi mutlu etmişti!

4 Nisan günü anne ve babasına sürpriz yaparak, dünyaya gözlerini açan Mina İpek bebek ani gelişiyle herkesi mutlu etmişti!

Geçtiğimiz günlerde, herkes Mina İpek'in yüzünü merak ederken ilk annelik deneyimini yaşayan Eda Ece'den esprili bir paylaşım gelmişti.

Geçtiğimiz günlerde, herkes Mina İpek'in yüzünü merak ederken ilk annelik deneyimini yaşayan Eda Ece'den esprili bir paylaşım gelmişti.

Ünlü oyuncu, 'Annelik sana özel bir ışıltı verir' adlı esprili bir görselin olduğu paylaşımına 'Yenidoğanla 12 gün. Günde 20 saniye telefona bakabiliyorum. Paralel evrendeyim gibi düşünün' notunu düşmüştü.

Minik Mina İpek'in teyzesi Şevval Sam ise geçtiğimiz gün bir mekan çıkışında kameralara yakalandı. Anna Vissi konserini dinlemeye giden sanatçı kameralara "Ben Atina'da da izlemiştim. Burda da duyunca izlemek istedim o yüzden arkadaşlarım ile beraber geldim" dedi.

Minik Mina İpek'in teyzesi Şevval Sam ise geçtiğimiz gün bir mekan çıkışında kameralara yakalandı. Anna Vissi konserini dinlemeye giden sanatçı kameralara "Ben Atina'da da izlemiştim. Burda da duyunca izlemek istedim o yüzden arkadaşlarım ile beraber geldim" dedi.

Eda Ece ve bebeğin durumunu soran muhabirleri yanıtsız bırakmayan güzel isim "Yeni konuştuk daha, bebek çok güzel. İkisine de benziyor bebeğimiz. Maşallah bahtı da güzel olsun inşallah." ifadelerini kullandı.

Eda Ece ve bebeğin durumunu soran muhabirleri yanıtsız bırakmayan güzel isim "Yeni konuştuk daha, bebek çok güzel. İkisine de benziyor bebeğimiz. Maşallah bahtı da güzel olsun inşallah." ifadelerini kullandı.

"Bu süreci ben 25 sene önce falan geçirdiğim için anlayabiliyorum. 'Zorlanıyor musun?' diye sordum, üzerine titriyor bebeğin. Bize bile anaçtı. Onun da üzerine titriyordur" diyerek sözlerini bitiren Şevval Sam'ın sözleri herkesi duygulandırdı.

"Bu süreci ben 25 sene önce falan geçirdiğim için anlayabiliyorum. 'Zorlanıyor musun?' diye sordum, üzerine titriyor bebeğin. Bize bile anaçtı. Onun da üzerine titriyordur" diyerek sözlerini bitiren Şevval Sam'ın sözleri herkesi duygulandırdı.

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