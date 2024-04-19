Çiçeği Burnunda Teyzeden İlk Açıklama: Şevval Sam, Can Dostu Eda Ece'nin Minik Bebeğini Öve Öve Bitiremedi!

Ünlü oyuncu, 'Annelik sana özel bir ışıltı verir' adlı esprili bir görselin olduğu paylaşımına 'Yenidoğanla 12 gün. Günde 20 saniye telefona bakabiliyorum. Paralel evrendeyim gibi düşünün' notunu düşmüştü.