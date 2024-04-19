Yaşadıkları Aşka Gıptayla Bakılan Şükrü Özyıldız ve Sibil Çetinkaya'dan Evlilik Sorularına İlk Yanıt Geldi!

Londra seyahati hakkındaki sorulara 'Çok pahalıydı' şeklinde esprili bir cevap veren Şükrü Özyıldız sözlerine 'Her şeyi takip ediyorsunuz, sizden hiçbir şey kaçmıyor' diyerek şakayla karışık yanıt verdi. Çetinkaya ise 'Çok güzeldi, benim için Londra'nın ayrı bir yeri var' dedi.