Yaşadıkları Aşka Gıptayla Bakılan Şükrü Özyıldız ve Sibil Çetinkaya'dan Evlilik Sorularına İlk Yanıt Geldi!
Yaşadıkları Aşka Gıptayla Bakılan Şükrü Özyıldız ve Sibil Çetinkaya'dan Evlilik Sorularına İlk Yanıt Geldi!
Aşklarını dolu dizgin yaşamaya devam eden Sibil Çetinkaya ve Şükrü Özyıldız çifti gittikleri tatil paylaşımlarıyla epey konuşulmuş, sonrasında da birlikte davetlere katılmaya başlamıştı. Dün gece gerçekleşen bir davette Muhabir Online muhabirlerinin evlilik hakkındaki sorularına cevap veren çift ne demiş birlikte bakalım 👇
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Beraber çıktıkları tatilleri sosyal medya hesaplarından ayrı ayrı paylaşarak aşk iddialarını kuvvetlendiren influencer Sibil Çetinkaya ve oyuncu Şükrü Özyıldız ikilisi son zamanların popüler çiftlerinden biri haline geldi hepimizin bildiği gibi.
Geçtiğimiz yıl başlayan aşkları dolu dizgin devam eden ikili ilişkilerinin ilk ayları birlikte pozlar paylaşmak yerine uzuvlarını paylaşmış, herkes sevgilisinin kim olduğunu bilmesine rağmen bu duruma anlam verememişti...
Yakıştırılan çiftten sonrasında birlikte pozlar gelmeye başlamış, Çetinkaya ve Özyıldız ikilisi resmen sosyal medyayı kasıp kavurmaya başlamıştı!
Hayatını davetlere katılarak ve seyahat ederek geçiren, sosyal medya hesabından özel hayatını filtresiz paylaşan Sibil Çetinkaya'nın nasıl bu kadar şanslı olduğu sevgilisi ve jestleriyle bir kez daha sorgulanmıştı!
Gittikleri tatiller ve yaptıkları sosyal medya paylaşımlarıyla büyük bir kitlenin beğenisini toplayan çift kısa süre sonra magazin kameralarına da birlikte yansımaya başlamıştı.
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Nisan ayının başında yine bir mekan çıkışında birlikte objektiflere yakalanan ikili "Aşk nasıl gidiyor" sorusuna "Her şey yolunda. Aşk çok güzel. İşler de devam ediyor" diyerek şeklinde cevap vermişti. Sonrasında ikilinin evlilik düşündükleri iddia edilmişti.
Dün gece gerçekleşen bir etkinliğe birlikte katılan çift tüm dikkatleri üzerine çekti! Muhabir Online kameralarına takılan ikili muhabirlerin evlilik sorularına cevap verdi.
"Londra'da beraber olmak çok güzeldi, yapılabilecek her şeyi yaptık" diyen ikili evlilik sorularını ise "her şey yolunda gidiyor, çok mutluyuz" şeklinde geçiştirdi.
İşte o anlar 👇
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