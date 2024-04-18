Gençlik Sırlarına Şaşıp Kalacağınız Ivana Sert'in Güzelliğinin Arkasında Meğerse Yatak Odası Kuralları Varmış!
Gençlik Sırlarına Şaşıp Kalacağınız Ivana Sert'in Güzelliğinin Arkasında Meğerse Yatak Odası Kuralları Varmış!
Ünlü modacı ve stilist Ivana Sert, güzellik ve gençlik sırlarını bir bir ortaya döktü. Güzelliğine yatak odasının ışığından, sıcaklığına kadar dikkat eden Sert birbirinden farklı ipuçlarını açıkladı. Detaylar 👇
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Ünlü modacı ve stilist İvana Sert'i çoğumuz yıllarca juri koltuğunda oturduğu moda programlarıyla ve her zaman kibar olan tavırlarıyla tanıyoruz.
Özel hayatından da sıkça bahsettiren modacı, iş insanı Sezer Dermenci ile Maldivler'de gerçekleşen rüya gibi bir düğününle evlenmiş ve sevenleri de çifti yalnız bırakmamıştı.
Katıldığı bir YouTube programında gençlik sırlarını ve yaşam tarzı ile ilgili bilinmeyenleri ortaya döken Ivana Sert'in güzellik sırları duyanları şaşırttı.
'Bugün Ne Giysem' isimli moda yarışmasıyla tanınmış Ivana sert "Yüzümde dolgu bile yok" dedi, onun yerine kök hücre ve mezoterapi gibi modern tedavilerle ilgilendiğini söyledi.
Ünlü modacı Pınar Kerimoğlu’nun Youtube kanalına konuşan Sert, "Uyuduğum oda ortalama 16 derece olmalı ve mutlaka karanlık olmalı. Soğukta uyumak metabolizmayı hızlandırıyor ve daha fazla kalori yakmamızı sağlıyor, bu da bizi daha dinç kılıyor" açıklamasında bulunarak uyunan ortamın önemini vurguladı.
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Yatak odasının fiziki koşullarından bahseden Ivana Sert odanın zifiri karanlık olmasının, gözleri kısmak zorunda kalmamak ve cilt kırışıklıklarını önlemek için önemli olduğunu ekledi.
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