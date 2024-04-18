Burcu Esmersoy Gençlik Sırrını Açıkladı! Aşkı Bulan Güzel İsim "Çok İyi Bakılıyorum, Çok İyi Seviliyorum" Dedi
Burcu Esmersoy Gençlik Sırrını Açıkladı! Aşkı Bulan Güzel İsim "Çok İyi Bakılıyorum, Çok İyi Seviliyorum" Dedi
Burcu Esmer gençlik sırrını mutlu evliliğine ve eşi Nazım Akmandil'in kendisine olan sevgisi ve ilgisine bağladı...👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Sunucu Burcu Esmersoy güzelliği ve fiziği ile adından sıkça bahsettiren başarılı isimlerden biri. Özel hayatıyla magazin manşetlerinde görmeye alışık olduğumuz isim geçtiğimiz yıl aşkı bulduğunu itiraf etmişti!
İki yıldır aşk yaşadığı Nazım Akmandil ile geçtiğimiz eylül ayında dünyaevine giren sunucu Burcu Esmersoy, gençlik sırrını açıkladı.
Portofino'da nikah masasına oturan ve rüya gibi bir düğünle evlenen Esmersoy o günden beri "kocam da kocam" diyerek dolaşan güzel sunucunun mutluluğuna hepimiz şahidiz zaten...
Geçtiğimiz günlerde içerik üreticilerinin ödül aldığı bir törende sunuculuk yapan Esmersoy, gençliğinin sırrı olarak mutlu evliliğini gösterdi.
Gecede muhabirlerle karşılaşan 47 yaşındaki isim kendisinden yaşça küçük eşi için "Çok iyi bakılıyorum, çok iyi seviliyorum. Eski Burcu ile karşılaştırdığımda biraz daha endişeli ve biraz daha gergindim. Şimdi çok daha rahatım, mutluyum." açıklamalarında bulundu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
"Akşam evime beyim geliyor, mutlu mutlu oturuyoruz, sabah uyanıyorsun güzel bir adam var yanında. Huzur ve mutluluk geldi hayatıma, aşk geldi. Bakıyorum içim ısınıyor, Allah herkese böylesini nasip etsin. Kıyamıyorum, çok seviyorum." diyen isim aşkını gözlere bir kere daha soktu...
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda