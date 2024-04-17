Ece Çeşmioğlu ve Taner Ölmez'in Kızları Zeyno'nun Kardeşi Hazar'a Sarıldığı Anlar Görenlerin Kalplerini Eritti
Ece Çeşmioğlu ve Taner Ölmez'in Kızları Zeyno'nun Kardeşi Hazar'a Sarıldığı Anlar Görenlerin Kalplerini Eritti
Geçtiğimiz ay ikinci çocukları ve ilk oğulları olan Hazar'ı kucaklarına alan Taner Ölmez ve Ece Çeşmioğlu tüm heyecanlarını takipçileriyle paylaşmıştı. Tatlı aileleriyle büyük beğeni toplayan çiftin oğullarıyla ve kızları Zeynep'le paylaştıkları dört kişilik pozlar ise görenlerin kalbini eritti. Detaylar 👇
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Son zamanların en göz önünde erkek oyuncularınan biri olan Taner Ölmez'i çoğumuz canlandırdığı sempatik karakterlerle tanıyoruz. Beyefendiliğiyle beğeni toplayan oyuncunun özel hayatı ise bir o kadar ilgi çekici.
Kendisi gibi başarılı bir oyuncu olan Ece Çeşmioğlu'yla mutlu birlikteliklerini evlilikle taçlandırma kararı alan aktör 2021 senesinde rüya gibi bir düğünle evlenmişti. O günden birkaç ay sonra ailelerini büyüttüklerini açıklayan bu tatlı çift her geçen gün daha da seviliyor...
Zeynep'i 2022 senesinin Mart ayında kucaklarına alan Ölmez ve Çeşmioğlu sevimli kızları ile kurdukları yuvayla beğeni toplarken müjdeli bir haberle gündeme gelmişlerdi.
Üç yıllık evliliklerinin ikinci meyvesi olan oğullarını beklediklerini sevenlerine bu fotoğrafla duyuran ünlü çift üç kişilik ailelerine bir kişilik daha yer açmıştı!
14 Mart günü ikinci çocuklarını kucaklarına alan çift yakınlarının yaptığı paylaşımlarla doğum haberini sosyal medya hesaplarından duyurmuştu. Oğluna "Hazar" ismini koyan Taner Ölmez daha o günden heyecanını saklayamayıp bu pozları paylaşmıştı!
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Geçtiğimiz saatlerde ise birkaç gün önce 1 aylık olan oğullar Hazar'ın doğduğu gün çekilen birbirinden sevimli fotoğrafları paylaştı güzel aile.
Kızları Zeynep'in ise yeni doğan kardeşine sarıldığı bu sevimli anlar resmen kalpleri eritti!
Biz de burdan bu sevimli aileye, yeni doğan bebişleri Hazar'a ve Zeynep'e maşallah diyelim 🧿
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