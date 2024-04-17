Ece Çeşmioğlu ve Taner Ölmez'in Kızları Zeyno'nun Kardeşi Hazar'a Sarıldığı Anlar Görenlerin Kalplerini Eritti

Geçtiğimiz ay ikinci çocukları ve ilk oğulları olan Hazar'ı kucaklarına alan Taner Ölmez ve Ece Çeşmioğlu tüm heyecanlarını takipçileriyle paylaşmıştı. Tatlı aileleriyle büyük beğeni toplayan çiftin oğullarıyla ve kızları Zeynep'le paylaştıkları dört kişilik pozlar ise görenlerin kalbini eritti. Detaylar 👇