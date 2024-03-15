Eşi Doğum Yapan Taner Ölmez'in Kendisini Bekleyen Muhabirlere Yaptığı Jest "Alem Beyefendilik Görsün" Dedirtti
Eşi Doğum Yapan Taner Ölmez'in Kendisini Bekleyen Muhabirlere Yaptığı Jest "Alem Beyefendilik Görsün" Dedirtti
Geçtiğimiz saatlerde ikinci bebişlerini kucaklarına alan Taner Ölmez ve Ece Çeşmioğlu, müjdeli haberi sosyal medya hesaplarından anında duyurmuşlardı. Yeni doğan bebekleri Hazar hakkında konuşmak için kendisini bekleyen muhabirlere ikramda bulunan oyuncunun tatlı jesti dikkat çekti. Detaylar 👇
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Son zamanların en göz önünde erkek oyuncularınan biri olan Taner Ölmez'i çoğumuz canlandırdığı sempatik karakterlerle tanıyoruz.
Kendisi gibi başarılı bir oyuncu olan Ece Çeşmioğlu'yla mutlu birlikteliklerini evlilikle taçlandırma kararı alan aktör 2021 senesinde rüya gibi bir düğünle evlenmişti.
Büyük bir çoğunluk tarafından sevilen sempatik çiftimiz uzun yıllar süren ilişkilerinden sonra bebek haberini birkaç ay içinde paylaşmışlardı.
Hayranlarının birbirlerine oldukça yakıştırdığı ikili kızları Zeynep'i 2022 senesinin Mart ayında kucaklarına almıştı.
Üç yıllık evliliklerinin ikinci meyvesi olan oğullarını beklediklerini sevenlerine bu fotoğrafla duyuran ünlü çift üç kişilik ailelerine bir kişilik daha yer açmıştı!
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14 Mart günü oğullarını kucaklarına alan çift yakınlarının yaptığı paylaşımlarla doğum haberini sosyal medya hesaplarından açıkladıktan sonra tebrik yağmuruna tutuldular 😍
Bebişin ismine karar verme süreci kendisine bırakılan sempatik oyuncu ise oğluna "Hazar" ismini koymuş ve ilk erkek çocuğunu kucağına aldığı anları böyle paylaşmıştı👇
İlk baba-oğul karesiyle herkesi duygulandıran Taner Ölmez, kendisini hastane önünde röportaj yapmak için bekleyen muhabirlere çikolata dağıttı. Bir kere daha alçak gönüllüğüyle ilgili övgü alan Taner Ölmez'e biz de burdan güzel dileklerimizi iletmiş olalım🧿🙏
İşte oyuncunun kendisini bekleyen muhabirlerin ceplerine çikolata koyduğu o anlar👇
Oyuncunun bu düşünceli hareketine gelen yorumlara gelin birlikte bakalım👇
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