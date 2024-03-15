Eşi Doğum Yapan Taner Ölmez'in Kendisini Bekleyen Muhabirlere Yaptığı Jest "Alem Beyefendilik Görsün" Dedirtti

Geçtiğimiz saatlerde ikinci bebişlerini kucaklarına alan Taner Ölmez ve Ece Çeşmioğlu, müjdeli haberi sosyal medya hesaplarından anında duyurmuşlardı. Yeni doğan bebekleri Hazar hakkında konuşmak için kendisini bekleyen muhabirlere ikramda bulunan oyuncunun tatlı jesti dikkat çekti. Detaylar 👇