İkinci Çocuğunu Kucağına Alan Taner Ölmez'in Ağzı Kulaklarında Yaptığı İlk Açıklamalar!
İkinci Çocuğunu Kucağına Alan Taner Ölmez'in Ağzı Kulaklarında Yaptığı İlk Açıklamalar!
Ünlü oyuncular Taner Ölmez ve Ece Çeşmioğlu, ikinci çocuklarına 14 Mart Tıp Bayramı'nda kavuştu. Taner Ölmez ve Ece Çeşmioğlu çiftinden ilk kareler de geldi. Muhabir Online'ın sorularını yanıtlayan Taner Ölmez'in ağzı kulaklarındaki halleri ise kalplerimizi ısıttı!
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Taner Ölmez ve ve Ece Çeşmioğlu, 2021 yılında nikah masasına oturmuştu hatırlarsanız.
Çeşimoğlu ve Ölmez çifti, daha sonra bebek beklediklerini duyurarak müjdeyi vermişlerdi.
Doğumdan sonra duygularını açıklayan Taner Ölmez, "Tarifi edilemez bir mutluluk yaşadım" diyerek herkesi duygulandırmıştı.
Kıvırıcıklar ailesinin en minik üyesi Zeynep'in iki yaşına gireceği bu yıl, çiftimiz bir daha müjdeli haberi duyurmuş, ikinci bebeklerinin haberini paylaşmıştı!
İkinci bebeklerinin cinsiyetinin erkek olduğunu öğrenen çift, oğullarının ismini de açıklamıştı.
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Sonunda beklenen gün geldi çattı ve çiftimizin oğulları Hazar, 14 Mart'ta dünyaya geldi.
Muhabir Online'ın sorularını yanıtlayan Taner Ölmez, oğlunun ve eşinin sağlık durumunun yerinde olduğunu söyledi.
Taner Ölmez, bebeklerinin normal zamanında dünyaya geldiğini söyleyerek "Tıp Bayramı'nda doğmasını istemiştik" dedi.
Kızının kardeşini bugün (15 Mart) göreceğini söyleyen Taner Ölmez, kızı Zeynep'in annesinin karnına hamileyken kalp yaptığını söyledi.
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