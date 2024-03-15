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İkinci Çocuğunu Kucağına Alan Taner Ölmez'in Ağzı Kulaklarında Yaptığı İlk Açıklamalar!

İkinci Çocuğunu Kucağına Alan Taner Ölmez'in Ağzı Kulaklarında Yaptığı İlk Açıklamalar!

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
15.03.2024 - 17:03

Ünlü oyuncular Taner Ölmez ve Ece Çeşmioğlu, ikinci çocuklarına 14 Mart Tıp Bayramı'nda kavuştu. Taner Ölmez ve Ece Çeşmioğlu çiftinden ilk kareler de geldi. Muhabir Online'ın sorularını yanıtlayan Taner Ölmez'in ağzı kulaklarındaki halleri ise kalplerimizi ısıttı!

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Taner Ölmez ve ve Ece Çeşmioğlu, 2021 yılında nikah masasına oturmuştu hatırlarsanız.

Taner Ölmez ve ve Ece Çeşmioğlu, 2021 yılında nikah masasına oturmuştu hatırlarsanız.

Başarılı oyuncu çift, hayatlarını birleştirme kararı alınca pek çok kişiyi de sevindirdiler. Aile arasında yaptıkları düğün de herkesin takdirini toplamışto.

Çeşimoğlu ve Ölmez çifti, daha sonra bebek beklediklerini duyurarak müjdeyi vermişlerdi.

Çeşimoğlu ve Ölmez çifti, daha sonra bebek beklediklerini duyurarak müjdeyi vermişlerdi.

Çiftin ilk çocuğu olan Zeynep, 2022 yılının Mart ayında dünyaya geldi. Yani şimdilerde iki yaşına girecek minik Zeynep!

Doğumdan sonra duygularını açıklayan Taner Ölmez, "Tarifi edilemez bir mutluluk yaşadım" diyerek herkesi duygulandırmıştı.

Doğumdan sonra duygularını açıklayan Taner Ölmez, "Tarifi edilemez bir mutluluk yaşadım" diyerek herkesi duygulandırmıştı.

'Ailemizde çok erkek vardı, resmen dua ettim kız çocuğunu çağırdım adeta umarım sizin de kız çocuğunuz olur...' diyen Taner Ölmez, 'Aşırı mutluyum, kucağıma ilk aldığımda çok heyecanlandım' diyerek heyecanını aktarmıştı.

Kıvırıcıklar ailesinin en minik üyesi Zeynep'in iki yaşına gireceği bu yıl, çiftimiz bir daha müjdeli haberi duyurmuş, ikinci bebeklerinin haberini paylaşmıştı!

Kıvırıcıklar ailesinin en minik üyesi Zeynep'in iki yaşına gireceği bu yıl, çiftimiz bir daha müjdeli haberi duyurmuş, ikinci bebeklerinin haberini paylaşmıştı!

Dünya tatlısı kızları Zeynep ile herkesin imrenerek baktığı bir hayat süren çiftimiz, ikinci çocuk müjdesini de verince sevenlerini mutluluğa boğdu.

İkinci bebeklerinin cinsiyetinin erkek olduğunu öğrenen çift, oğullarının ismini de açıklamıştı.

İkinci bebeklerinin cinsiyetinin erkek olduğunu öğrenen çift, oğullarının ismini de açıklamıştı.

'Hazar' ismini koyacaklarını öğrendiğimiz çiftimizden bu süreçte birbirinden tatlı pozlar da geldi.

Hatta Zeynep'in doğumundan önce verdikleri pozu yeniden vermeyi de unutmadılar;

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Sonunda beklenen gün geldi çattı ve çiftimizin oğulları Hazar, 14 Mart'ta dünyaya geldi.

Sonunda beklenen gün geldi çattı ve çiftimizin oğulları Hazar, 14 Mart'ta dünyaya geldi.

Ece Çeşimoğlu, 'Hazar'ımız geldi, hoş geldi' diyerek müjdeli haberi duyurdu. Çiftin yakın dostları da bu heyecanlı günde onları yalnız bırakmadı.

Taner Ölmez'den de ilk baba oğul karesi geldi!

Muhabir Online'ın sorularını yanıtlayan Taner Ölmez, oğlunun ve eşinin sağlık durumunun yerinde olduğunu söyledi.

Muhabir Online'ın sorularını yanıtlayan Taner Ölmez, oğlunun ve eşinin sağlık durumunun yerinde olduğunu söyledi.

Taner Ölmez, 'Sağlığı 10 numara, her şey çok güzel. Zaten yakın zamanda kızımın doğumuna gelmiştiniz. Artık ben de annesi de konuya hakimiz...' açıklamasında bulundu.

Taner Ölmez, bebeklerinin normal zamanında dünyaya geldiğini söyleyerek "Tıp Bayramı'nda doğmasını istemiştik" dedi.

Taner Ölmez, bebeklerinin normal zamanında dünyaya geldiğini söyleyerek "Tıp Bayramı'nda doğmasını istemiştik" dedi.

Doktor Ali Vefa'dan da bu beklenirdi zaten!

Kızının kardeşini bugün (15 Mart) göreceğini söyleyen Taner Ölmez, kızı Zeynep'in annesinin karnına hamileyken kalp yaptığını söyledi.

Kızının kardeşini bugün (15 Mart) göreceğini söyleyen Taner Ölmez, kızı Zeynep'in annesinin karnına hamileyken kalp yaptığını söyledi.

'Kalp yapıyordu, öpücük atıyordu, kardeş diyordu...'

Bu buluşmayı sabırsızlıkla bekliyor, çiftimize çocuklarıyla birlikte mutlu bir ömür diliyoruz! 🧿

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