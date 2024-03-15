Mehmet Ali Erbil'in Sevgilisi Gülseren Ceylan'a Aldığı Hediye Saatin Fiyatı Sizleri Dumur Edecek!

Çapkınlıklarıyla tanıdığımız Mehmet Ali Erbil, kendisinden 40 yaş küçük Gülseren Ceylan'la son dönemlerde yaşadığı ilişkiyle ve kızı Yasmin Erbil'le yaşadığı polemiklerle epey gündeme geldi.

İlişkilerine tam gaz devam eden çiftten Gülseren Ceylan, en son Mehmet Ali Erbil'in kendisine aldığı hediyeyi paylaştı. 👇