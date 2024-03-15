Mehmet Ali Erbil'in Sevgilisi Gülseren Ceylan'a Aldığı Hediye Saatin Fiyatı Sizleri Dumur Edecek!
Mehmet Ali Erbil'in Sevgilisi Gülseren Ceylan'a Aldığı Hediye Saatin Fiyatı Sizleri Dumur Edecek!
Çapkınlıklarıyla tanıdığımız Mehmet Ali Erbil, kendisinden 40 yaş küçük Gülseren Ceylan'la son dönemlerde yaşadığı ilişkiyle ve kızı Yasmin Erbil'le yaşadığı polemiklerle epey gündeme geldi.
İlişkilerine tam gaz devam eden çiftten Gülseren Ceylan, en son Mehmet Ali Erbil'in kendisine aldığı hediyeyi paylaştı. 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Bir süredir birliktelikleriyle magazin gündemini çalkayan Mehmet Ali Erbil ve Gülseren Ceylan çifti her paylaşımlarıyla konuşulmaya devam ediyor.
En son kızı Yasmin Erbil'le yaşadığı polemikten sonra karşılıklı olarak yaptıkları açıklamalarla magazin gündemini meşgul ettiler.
Mehmet Ali Erbil, kızı Yasmin Erbil'in bu ilişkiyi onaylamadığını bildiği halde birlikte fotoğraflarını paylaşmıştı.
Yaşanan onca kaosun arasında Gülseren Ceylan'ın 14 Şubat Sevgililer Günü'nde eline kazıdığı 'Mali' dövmesi epey konuşuldu.
Mehmet Ali Erbil 'Aşkımın sevgililer günü hediyesi seni seviyorum' notuyla paylaştı.👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Geçtiğimiz günlerde de birlikte 'Hep Yek' filminde rol alacak çift, rolleriyle ilgili bazı açıklamalarda bulunmuştu.
Mehmet Ali Erbil "Gülseren’e oyunculuk dersi verdim. Cadılar bayramındaki bir partinin cadısını canlandıracak. Kuralları var ama öpüşmüyor. Gülseren evde kuzu gibi ama kınası da var.’’ demişti.
Şimdi ise Gülseren Ceylan, sevgilisinin almış 31 bin TL'lik hediyeyi 'yaaa aşkım' notuyla paylaştı.👇
Sizin yorumlarınızı alalım.👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın
Her nimetin bir külfeti var m.Ali